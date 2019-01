Más de 7 mil personas se han acogido a la moratoria del impuesto de inmueble

Unos 7 mil contribuyentes se han acogido a la moratoria del impuesto de inmuebles que implementó la Dirección General de Ingresos (DGI), y extendió la atención en sus instalaciones hasta este viernes 4 de enero de 2019, así lo informó Luis González, jefe Jurídico de la la entidad.

González reiteró que los contribuyentes que acuden a la administración tributaria para realizar sus trámites y acogerse a la moratoria deben cancelar en su totalidad el capital adeudado, teniendo el beneficio de excluirsele el pago de los intereses y recargos.

"Si una persona se acogía a la moratoria poniendo un ejemplo de la deuda de 10 dólares, pero 5 representaba el interés y recargo, yo debo pagar los 5 de capital, si mañana no he pagado esos 5 dólares de capital y solo he abonado, la deuda se retrotrae y no me libero de los intereses”, dijo el funcionario.

Explicó que algunos contribuyentes se han acogido a la moratoria pensando que “están salvados del no pago de interés y recargos, por el contrario el estado de cuenta vuelve a lo mismo”.

Recordar que el contribuyente también pueden realizar sus trámites para acogerse a la moratoria sin recargos y multas, por el no pago de las tasas únicas de sociedades y fundaciones de interés privado; y sobre la multa de reactivación de las sociedades.

Los detalles completos de esta entrevista los puede ver accediendo a Medcom Go.