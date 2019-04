Más de 10 personas se han inscrito para ser magistrado del Tribunal de Cuentas

Más de 10 inscripciones han sido presentadas ante la Subsecretaría General de la Asamblea Nacional, para ocupar el cargo de magistrado principal o suplente del Tribunal de Cuentas.

Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Credenciales, Sergio Gálvez, reiterando que el periodo para presentar las candidaturas culmina este miércoles a las 4:00 p.m. y esperan que en el transcurso de la tarde sean presentadas otras candidaturas.

“Hoy se cierra el proceso de convocatoria para todos los que aspiran a este cargo, hasta la fecha se han inscrito once personas, once abogados que aspiran a este puesto, sin embargo tenemos conocimiento de que van a entrar cuatro candidatos más antes de las 4:00 p.m. cuando cierra el periodo de inscripción... yo pienso que vamos a cerrar si no es con quince, con arriba de quince aspirantes”, explicó Gálvez.

Detalló que entre los inscritos se encuentran: José Guillermo Broce, Miguel Antonio Delgado, Rolando Mejía Mosquera, Gabriel Lausen Blanco, Cristina María Torres, Edwin Medina Domínguez, José María Barsallo, Eduardo Leblanc, Marlenis Arias Polo (para suplente), Andrés Sue y Carlos Vásquez.

Gálvez agregó que la Comisión ya está trabajando en la metodología para la revisión a fin de garantizar que los candidatos cumplan con los requisitos, así como para la elaboración de un informe que será enviado al Pleno de la Asamblea para la votación.

Los requisitos son: ser panameños de nacimiento, haber cumplido 35 años, ser graduado de Derecho y haber ejercido por 10 años cualquier cargo en el Órgano Judicial, Ministerio Público, Tribunal Electoral, Defensoría del Pueblo u otro cargo público, que requiera título en Derecho.

Por otro lado, la Asamblea Nacional dio a conocer que el pleno aprobó una resolución que modifica la fecha de elección del Magistrado del Tribunal de Cuentas y su suplente, que estaba contemplada para el próximo lunes 15 de abril, y detalla que el día de la elección será determinado por la Junta Directiva, que tentativamente podría agendarse para finales del mes.

