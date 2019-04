Dos empresas presentan sus propuestas para proyecto Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica

Solo dos de las cinco empresas precalificadas presentaron este martes sus propuestas para el proyecto de ingeniería de diseño, construcción, suministro e instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica Chiriquí Grande – Panamá III 500 kv y subestaciones asociadas.

Las propuestas del Consorcio Interpanamá y de la empresa China Electric Power Equipment and Tecnology CO.LTD fueron recibidas por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), la cual informó que la evaluación de propuestas técnicas y económicas del proyecto se realizarán de manera separada.

El proyecto que deberá iniciar operaciones en julio del año 2023, tiene como objetivo aumentar la capacidad del sistema, permitiendo trasladar toda la energía renovable del occidente del país a los centros de consumo e importar energía más barata que estuviera disponible en el Mercado Eléctrico Regional.

ETESA indicó que luego de recibir el informe de la Comisión Evaluadora de las propuestas técnicas, se notificará la fecha de apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de los interesados.

“Hoy, con este acto de licitación internacional competitivo, transparente y con reglas claras, alcanzamos el momento cúspide de un proceso que inició en 2016… es nuestra prioridad desarrollar esta línea de transmisión en tiempo oportuno para conseguir que esté en operación cuando se necesita para no incurrir, nuevamente, en costos, incrementarles e innecesarios para el país”, destacó Gilberto Ferrari, gerente general de ETESA.

Agregó que “el contrato para este proyecto se ha estructurado para favorecer al consumidor, lo cual, sumado a la aprobación de ASEP para amortizarlo en 35 años en vez de los 30 usuales, representa mayor beneficio”, esto al incrementar la capacidad del sistema se disminuyen las pérdidas de potencia y energía de US$ 51.6 millones al año a US$ 29.4 millones. Las pérdidas y los activos son pagados directo desde la tarifa, por lo que estos US$ 22 millones menos, serían una compensación automática de lo que cueste la línea.

Añadió que “para no tener que licitar un nuevo proyecto en 230 kV de occidente a oriente en los próximos 5 a 10 años, se ejecutará este proyecto en dos etapas, la primera para satisfacer las necesidades de hoy y del futuro inmediato.. la segunda fase se ejecutará cuando incremente la generación y sea necesaria. Con esto, evitamos tener que gestionar dos veces servidumbres y estudios de impacto que representarían costos para estos proyectos que se pagan directo desde la tarifa”.

Cabe mencionar que el proyecto atravesará 317 kilómetros desde Bocas del Toro hasta Panamá por la costa caribeña del país y al no recorrer paralela a las líneas 1, 2 y 3, le brinda redundancia y seguridad al sistema, de manera que, si existiera un incidente en cualquiera de las dos rutas, no se afectaría todo el sistema interconectado nacional.

La Cuarta Línea de Transmisión se desarrolla bajo un esquema BOT (“build, operate and transfer”, “construir, operar y transferir”), el cual es es una modalidad que le permite a ETESA la inclusión de financiamiento privado y el desarrollo por un contratista de mayor experiencia en proyectos de esta magnitud.. sin embargo, la concesión de transmisión en Panamá la mantiene únicamente ETESA. Esquema que fue reconocido por la agencia calificadora Moody’s Investors Service al otorgar a la empresa la calificación Baa1, con perspectiva estable.

Con colaboración de Manuel Batista, periodista de Telemetro Reporta