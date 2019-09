635x357 "No me recojan recetas para traérmelas, porque yo no voy a devolver la factura", Lau. Foto/Archivo.

El nuevo director general de la Caja del Seguro Social (CSS), Enrique Lau, aseguró que hay nudos críticos en esta entidad, pero que los atacarán una vez asuma el cargo el 1 de octubre de este año.

"Las expectativas son muy altas, aún cuando a mí me gusta la magia y se la hago a los niños en la Sala de quemados, pero no tengo una varita mágica", advirtió Lau.

Lau señaló que en lo que ha visto en el proceso de transición junto con el actual director Julio García Valarini, al que denominó un caballero, han visto nudos críticos en lo referente a la compra de medicamentos, las citas, saturación en los cuartos de urgencia y hasta en el traslado de pacientes en las ambulancias por temas burocráticos.

El director fue enfático al señalar que se quedará con la gente que considera capaz en su puesto de trabajo, pero advirtió que ha visto que muchos administradores no responden de manera adecuada y por eso está rebuscando a un personal eficiente, está estudiando currículum.

Lau señaló que se instaló una comisión con expertos de la CSS y de afuera para que se cambie el "no hay" por el "sí hay". Agregando que estos deberán presentarle un informe previo al 1 de octubre para saber qué acciones tomar desde el día número uno.

Sobre el tema de los medicamentos al nuevo director se le preguntó sobre una supuesta acción que implicaba la compra de medicamentos en farmacias privadas y sobre esto fue tajante al decir que no recibiría recetas ni devolvería facturas.

"A mí no me recojan recetas para traérmelas, porque yo no voy a devolver la factura, punto número uno. El punto número dos es que estoy estudiando una propuesta para elevar a la junta directiva para que ustedes no tengan que meterse la manos a los bolsillos cuando requieran de un medicamento que deba tener la Caja y no se los da. Es una propuesta que voy a llevar con todos los análisis, porque ya se hizo en la Caja y hubo muchos problemas, entonces tengo que hacer los estudios controlando los incentivos perversos que se producen", destacó Lau.

Cabe destacar que Lau aseguró, además, que está analizando detenidamente para nombrar al subdirector de la CSS.