“Yo no cojo drogas”, responde Durán a Chávez y muestra prueba antidoping

Con prueba en mano, el boxeador panameño Roberto “Manos de Piedra” Durán respondió a las insinuasiones de su excolega mexicano Julio César Chávez, quien declaraciones ofrecidas a medios internacionales esta semana dejó entrever que Durán padece de una adicción.

“ Tomo trago pero no soy borracho, no soy alcoholito y no estoy loco... yo no cojo drogas”, dijo Durán en entrevista ofrecida este viernes a Telemetro Reporta.

Luego de que la leyenda panameña del boxeo manifestara su apoyo al mexicano “Canelo” Álvarez ante la pelea que tendrá con el hijo de Chávez, el mexicano se expresó de Durán como un hombre que habla de forma “incoherente” e hizo bromas sobre que debía llevarlo a la Clínica Baja del Sol, en referencia a la clínica de rehabilitación de adicciones que abrió en México.

Además, Chávez hizo referencia a un supuesto episodio en el que la Comisión de Nevada había solicitado una prueba de dopaje, asegurando que Durán se rehusó.

Durán desmintió estas declaraciones y presentó una prueba antidoping que se hizo esta semana, la cual salió negativa tanto para consumo de marihuana como de cocaína. " Yo tomo tragos, pero sé controlarme, estoy dando mi opinión como un fanático cualquiera. Tu sí lo has estado (en rehabilitación), sé muchas cosas más pero yo me las callo, tú no eres el hombre que me puede ofender".