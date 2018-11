“Yo me siento bien con una labor cumplida”, expresa Bethancourt ante salida del Minseg

Alexis Bethancourt, se refirió este jueves a su gestión como ministro de Seguridad Pública, de la cual indicó sentirse satisfecho.

“Yo me siento bien con una labor cumplida, a mí se me dio una misión por un periodo establecido, definitivamente que hemos terminado con los números más bajos de todos estos periodos, incluyendo el mismo periodo de lo que es el Gobierno, siempre hay que medirse con algo, no se puede decir que se fracasa o se pasa”, expresó Bethancourt.

Además resaltó el hecho de haber sido el primer uniformado en ejercicio que ha sido nombrado como Ministro, e hizo una comparación de su gestión en término de calificaciones académicas, señalando que ha obtenido una buena calificación.

“Cuando uno va a la escuela y a la universidad pasas con 100 pero también pasas con 80%, entonces yo creo que nosotros hemos tenido una nota sobresaliente, no ha habido mayor distinción que le pueda hacer a un uniformado que nombrarlo ministro, creo que en la cabeza de ningún uniformado cabía ese ejemplo, yo he sido distinguido como el primero de los uniformados que activo ha ostentado un cargo tan importante”, destacó.

La declaraciones de Bethancourt se dan luego de que el Presidente de la República anunció la noche del miércoles que éste se reincorporará a la Fuerza Pública para encargarse de las operaciones de lucha contra el narcotráfico y supervisar los avances de la Operación Escudo y Relámpago; y que el Ministerio de Seguridad Pública estará bajo el cargo de Jonattan del Rosario y Omar Pinzón como viceministro.

Varela reiteró este jueves que Bethancourt se va a dedicar a tiempo completo a una de las luchas más importantes que tiene Panamá como país, que es la lucha contra el narcotráfico ante el aumento de la producción de droga en Colombia que ha subido de 50 mil a 200 mil hectáreas.

“El comisionado Bethancourt pasa a encargarse frontalmente a la lucha contra el narcotráfico coordinando con Costa Rica, Colombia y Estados Unidos y tres estamentos de seguridad las operaciones que tenemos de bloqueo, que es la Operación Escudo y la operación para ver las 51 comunidades que han sido, de una forma u otra, contaminadas por sectores del narcotráfico, que es la Operación Relámpago con la Fuerza de Tarea Arcangel”, puntualizó.

Con relación a su nueva designación, Del Rosario manifestó “nosotros desde el Ministerio de Seguridad Pública vamos a seguir respaldando a los estamentos de seguridad, dándole continuidad a todos aquellos proyectos que bajo el liderazgo del señor Presidente y el señor ministro iniciamos juntos”.