Posponen sesión en la Comisión de Credenciales

La sesión en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN), programada para las 11:00 a.m. de este lunes en el Salón Azul fue suspendida.

A través de la red social Twitter, la Asamblea comunicó que la reunión fue pospuesta para las 2:00 p.m.

En la agenda de esta comisión de trabajo estaba programada la consideración de varios nombramientos de directores y subdirectores de instituciones designados por el presidente Laurentino Cortizo.

Juan Diego Vásquez, diputado de la bancada independiente y quien forma parte de la comisión, cuestionó la suspensión de la reunión.

“ Es triste haciendo una crítica constructiva que llamemos a una reunión, citemos medios, citemos directores, citemos funcionarios y digamos aquí en la reunión que la vamos a hacer dos o tres horas después...si dicen a las once, es a las once”, dijo el diputado.

Vásquez indicó que el reglamento interno actual de la Asamblea es muy elástico, “ si la reunión fue citada a las once, se debe llamar a las once, y si no hay quórum que se sancione, con la sanción reglamentaria que tiene que ser un descuento a los diputados que no asisten”.