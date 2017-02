Con "tómbola pública" ATP otorgará los 60 puestos de comida para carnaval capitalino 2018

635x357 Him habla sobre cupos para puestos de venta del Carnaval 2018 y Fondo de Promoción Turística. Álvaro Alvardo

El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gustavo Him anunció este lunes que para el carnaval 2018 van a recibir todas las solicitudes (únicamente para panameños) para realizar una tómbola pública y así otorgar los 60 puestos para la venta de comidas y bebidas de la ruta frente a un notario.

Reiteró que se cerrarán los puestos que sean manejados por extranjeros ya que anteriormente se hacía el anuncio con anticipación, pero esto provocaba que personas acapararan varios puestos para luego revenderlos.

"Nosotros quisiéramos dar mil cupos porque hay mucha necesidad, pero no a todos les iría bien, ya que el ingreso no sería lo mismo", expresó Him.

Durante los 4 días del Carnaval capitalino 2017, los puestos deben mantener los documentos en regla en el lugar asignado y no se permitirá equipos de sonido de ninguna clase en los mismos.



Sobre el Proyecto de Ley No. 454, que crea el Fondo de Promoción Turística Internacional aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional, Him resaltó que este fondo será una inversión que tendrá retorno y que países como México, Colombia y República Dominicana han tenido éxito ya que cuentan con este recurso para promocionar sus destinos turísticos a nivel internacional.