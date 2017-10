100 cámaras inician vigilancia en la capital, buscan regular sanciones por infracciones

El sistema de videovigilancia supervisado por el Centro de Operaciones para la Seguridad Ciudadana, ubicado en la Alcaldía de Panamá inició su monitoreo las 24 horas del día los 7 días de la semana en la capital, así lo informó este martes José Isabel Blandón, alcalde del distrito de Panamá.

De acuerdo con Blandón, la implementación del sistema tiene como propósito colaborar con el mejoramiento de la condición de seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad, procurando espacios públicos y centros deportivos seguros.

La primera etapa abarcó la instalación de 100 cámaras de videovigilancias en 11 corregimientos entre estos Curundú, Calidonia, El Chorrillo, Santa Anta, Ancón y Bella Vista. También se supervisará los complejos deportivos de la Alcaldía entre estos, La Siesta de Tocumen, el de Felipillo en la 24 de Diciembre y Roberto Kelly en Juan Díaz.

Además permite la instalación de futuras cámaras en el resto de los corregimientos y facilita la conexión con los comercios que ya tengan sistemas de videovigilancia, en total el diseño permite incluir 5 mil cámaras.

Sobre el costo del programa, Blandón detalló que se invirtieron más de cinco millones de dólares y que el recurso sale del proyecto de descentralización municipal que incluye el centro de operaciones con la habilitación del piso de la Alcaldía, el cableado, las 100 cámaras de vigilancia, la fibra óptica por 10 años, el mantenimiento de las cámaras por 2 años, la capacitación personal de los operadores entre otros.

El alcalde capitalino manifestó que está por regular a través de un acuerdo municipal las sanciones por infracciones que pueden ir hasta las de tipo moral, con la posibilidad de publicar la imagen de una persona en los medios de comunicación.

La implementación y desarrollo de este proyecto forma parte del Plan Local de Seguridad Ciudadana en el área estratégica del fortalecimiento de la vigilancia municipal, permitiendo al Municipio de Panamá fiscalizar que las personas no ensucien las calles, que los conductores no estacionen sus vehículos arriba de las aceras y que los buhoneros y dueños de comercios no se tomen la servidumbre.

Por su parte, Blandón también habló de la seguridad, por ello este jueves se firmará un acuerdo con los estamentos de seguridad pública en la búsqueda de mecanismos para disminuir o minimizar los índices de inseguridad en el distrito capital.

Cabe señalar que el Centro de Operaciones para la Seguridad Ciudadana del distrito de Panamá contará con la presencia de representantes de la Policía Nacional, Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Benemérito Cuerpo de los Bomberos, acción que permitirá trabajar de forma conjunta promoviendo la creación de los respectivos enlaces de coordinación entre éstas instituciones y el Municipio de Panamá.