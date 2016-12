La Navidad a ritmo de swing y en la voz de Laura Pausini

La cantante italiana Laura Pausini lanzó su primer disco navideño, que incluye versiones a ritmo de swing de populares villancicos en inglés, francés, italiano y español y con el que, según contó a Efe, cumple un sueño de años y comparte con el público una tradición muy arraigada en su familia.

De niña "durante todo el período de navidad, yo, mi hermana y mis amigas todos los días íbamos a la iglesia cantábamos en un coro. Todos los días teníamos nuevas canciones", recordó durante una entrevista en Miami.

Cuando se hizo "famosa" le propuso a su compañía discográfica hacer un disco con canciones de Navidad, pero su idea fue rechazada con el argumento de que en Italia no tendría ventas.

En 2005, quiso hacer un álbum de swing, pero tampoco fue aprobado.

Así que el año pasado decidió fusionar ambos proyectos y así nació "Laura Navidad", para el que grabó clásicos navideños en italiano, inglés, español y francés.

"Tengo dos versiones de 'Laura XMas', el disco en inglés", explicó Pausini.

"Hay una que es todas las canciones en inglés y una en francés, para Francia; y otra para Norteamérica y casi toda Europa, en la que todas las canciones son en inglés y una en español y una en italiano", explicó.

Además, está "Laura Navidad", para España y Latinoamérica, con canciones en español y en inglés.

Algunas de las canciones de "Laura Navidad" son "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas", "Va A nevar", "Jingle Bell Rock", "Have Yourself a Merry Little Christmas", "Jingle Bells", "Blanca Navidad", "Feliz Navidad" y "Noche De Paz".

Tenía tantas ganas de hacerlo, que no le importó abrir más espacios en lo que considera uno de los años más ocupados de su vida.

Además de la gira "Similares Tour", con la que viajó por Europa y el continente americano, Pausini trabajó en las tres ediciones del programa "Laura & Paola", que hizo en Italia y participa por segundo año consecutivo en el concurso de talentos "La Banda", que se transmite actualmente en Estados Unidos por la cadena Univision.

Aun así, el sueño se le quedó corto con estos discos, pues quería también incluir canciones en alemán y portugués, pero espera poder hacer una segunda versión y que su intuición sea acertada y el disco funcione lo suficiente para obtener la venia de su disquera.

"Tengo muchas ganas de hacerlo", afirmó. "Para mí las canciones de Navidad se sienten como un nido, me hacen sentir envuelta y protegida", añadió.

Vestida de rojo, un color que dice usar todos los días de las festividades de fin de año y sentada en medio de una decoración típicamente navideña, con árbol incluido, Pausini señaló que la principal inspiración del disco son las canciones de Frank Sinatra y otros artistas reconocidos por sus villancicos en inglés.

Por ello trabajó con Patrick Williams, uno de los productores musicales más reconocidos en ese género, quien trabajó con Sinatra en sus dos discos de duetos. Pausini grabó los villancicos en el legendario estudio de Capitol Records con Williams y su orquesta.

Aunque está en el mercado desde hoy, Pausini confirmó que la presentación oficial la hará desde Disneyland París el 24 de noviembre, en un evento al que ha invitado a los miembros de sus clubes de fans.

"Pasamos la Navidad del año pasado con mi familia en los parques de Orlando y fue una experiencia mágica. Nunca pensé que me sentiría así, como una niña", reconoció la estrella de 42 años. "Fue algo inolvidable".

Para agradecer el apoyo de sus admiradores desde 1993, cuando ganó el Festival de San Remo y comenzó su carrera a nivel internacional, Pausini decidió invitarlos al parque de Disney en Europa.

"Quiero regalarles a todos esa experiencia mágica para compartir con ellos lo que mi familia y yo sentimos, con la emoción de que oigan este disco que tanto he querido hacer", explicó.

Una vez que concluya sus compromisos para este año, Pausini dice que quisiera descansar un rato. "Pero nunca se sabe", reconoció.

Las navidades las pasará con su familia en su pueblo en Italia como todos los años, pero esta vez habrá algo diferente. En vez de escuchar villancicos de otros, tendrá su propio disco.