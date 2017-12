Lituania regala al papa Francisco un pesebre microscópico

Lituania le dio al papa Francisco un regalo de Navidad que es invisible a simple vista: un pesebre donde el niño Jesús es más chiquito que una célula humana.

La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, usó el viernes un microscopio para ver la réplica de la cuna en la Plaza Catedral, en el centro de Vilna, copia del nacimiento que diplomáticos lituanos regalaron este mes al papa.

Grybauskaite dijo que a los científicos y estudiantes lituanos les tomó tres meses crear la cuna minúscula usando una imagen escaneada en 3D del pesebre, para luego reducirlo 10.000 veces.

El papa planea visitar los países bálticos el próximo año. Todavía no se han divulgado los detalles del viaje del papa a Lituania, Letonia y Estonia, pero se prevé que ocurra en el segundo semestre de 2018.

The most important things - invisible to the naked eye. World's smallest nativity scene - #Lithuania 's gift to @Pontifex pic.twitter.com/qTjtp9VYuF