Así registran medios internacionales la muerte de Manuel Antonio Noriega

Tras confirmarse el fallecimiento del exdictador panameño, Manuel Antonio Noriega, la noche de este lunes, varios medios internacionales informaron al mundo sobre el hecho.

“Muere el exdictador panameño Manuel Noriega” es el título que encabeza la portada principal de la página web CNN en Español, mientras que BBC titula “Muere a los 83 años Manuel Noriega, el último general de la era militar de Panamá”.

La nota de BBC señala “Nunca tuvo el título de presidente de Panamá, pero entre 1983 y 1989, durante su gobierno militar, muy poco se hacía en el país canalero sin la aprobación de Manuel Antonio Noriega, uno de los últimos hombres fuertes latinoamericanos del siglo XX”.

El periódico estadounidense The New York Time titula “Manuel Antonio, dictador explusado de Estados Unidos en Panamá, muere a los 83 años”, y así relata el hecho: “Manuel Antonio Noriega, el impetuoso ex dictador de Panamá y algún tiempo aliado de Estados Unidos, cuyos lazos con el narcotráfico llevaron a su derrocamiento en 1989 en lo que fue entonces la mayor acción militar estadounidense desde la Guerra de Vietnam, ha muerto. Tenía 83 años”.

Noriega fue sometido hace más de dos meses a una cirugía para eliminar un tumor benigno que tenía en el cerebro, desde entonces su estado de salud fue reservado.

Muere a los 83 años Manuel Noriega, "el último general de la era militar" de Panamá https://t.co/5Y7cGQKhRc pic.twitter.com/aaA9O8wbIb — BBC Mundo (@bbcmundo) 30 de mayo de 2017