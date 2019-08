Alabama: Retiran foto de alumna porque posó con smoking

Una escuela en Alabama se negó a publicar la foto de una alumna en el anuario porque ella optó por posar con smoking en vez de vestido.

Holley Gerelds tuiteó que su foto no aparece en el anuario de su Escuela Secundaria Springville “porque soy lesbiana y quise vestir un smoking en vez de un vestido”.

La joven de 18 años había pagado 25 dólares para aparecer en el libro de recuerdos, pero el libro le llegó la semana pasada y ella es mencionada como “No Incluida” y además, le escribieron mal el nombre.

Gerelds dice que no quiere causar problemas pero desea que la gente esté educada.

“La vida es dura de por sí, hay que buscar la felicidad”, expresó la estudiante al canal WTVM.

El director de la escuela ha ofrecido disculpas y el director del distrito escolar, Mike Howard, anunció que el libro será publicado de nuevo y que la escuela examinará sus políticas al respecto.

i took my senior portraits wearing a tux instead of a drape. guess who wasn’t pictured lol @happyhippiefdn pic.twitter.com/aLb5OiXeiU

here’s my senior portrait for all of twitter asking & all the news outlets pic.twitter.com/9gHXaRw5L4