La Barbie se une a la lucha contra los estereotipos de género

El fabricante de juguetes Mattel anunció el martes que su muñeca Barbie invertirá en un proyecto que busca desmontar los estereotipos sexistas.

El programa, denominado "Dream Gap" (La brecha de los sueños), busca aumentar la consciencia pública sobre los diversos "factores que impiden que las niñas alcancen su potencial pleno", informó la compañía, que lanzó la muñeca en 1959 como una mujer delgada y rubia, que con el pasar de los años se hizo racialmente más diversa y siguiendo modelos de mujer independiente.

Resultados preliminares de una investigación revelaron que a diferencia de los niños, las niñas tienden a los 5 años a no considerarse inteligentes y empiezan a perder confianza en sus capacidades.

"Estereotipos culturales, los prejuicios implícitos y la representación en los medios de comunicación influyeron en la promoción de esta cuestión", indicó la empresa con sede en El Segundo, California.

Lisa McKnight, gerente general de Barbie, indicó que desde su lanzamiento hace 59 años, el juguete "ha inspirado el potencial sin límites de cada niña y creemos empoderarlas a una edad temprana sirve de catalizador para liberar todo su potencial".

"El objetivo de 'Dream Gap' es aprovechar las plataformas globales de Barbie para educar a la sociedad sobre los prejuicios de género e inspirar a cualquiera persona que apoye esta causa a unirse a nosotros, ya que no podemos hacerlo solos".

Parte de los esfuerzos incluyen el financiamiento de un postdoctorado en la Universidad de Nueva York (NYU).

Barbie enfrenta una creciente competencia de los videojuegos y juguetes electrónicos.

Mattel anunció este verano boreal la pérdida de 2.200 puestos de trabajo tras un duro trimestre que cerró en pérdidas.

This year @Barbie is kicking off the Dream Gap Project, an ongoing global initiative that aims to give girls the resources and support they need to continue to believe that they can be anything.



