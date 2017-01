Cambian el famoso letrero blanco de Hollywood para que aluda a la marihuana

Un individuo cambió anoche las letras del famoso letrero blanco de Hollywood, en Los Ángeles, que ahora muestre la palabra "Hollyweed" en referencia a la marihuana, cuya posesión, consumo y venta es legal a partir de hoy en todo el estado de California.

Alrededor de la medianoche, un individuo subió a la colina del letrero y cubrió con dos lonas parte de las dos letras "o" de la palabra "Hollywood" con el fin de que parecieran dos letras "e", según informó a la cadena CBS la empresa de seguridad Trudeau, encargada de vigilar el cartel.

De esta forma, los habitantes de Los Ángeles pueden leer en el letrero la palabra "weed" (marihuana), que ha pasado a sustituir a la última parte de "Hollywood".

La Policía de los Ángeles planea revisar los vídeos de las cámaras de seguridad para identificar al responsable, según la CBS.

El cartel, víctima de numerosos actos de vandalismo, ya fue cambiado para que mostrara la palabra "Hollyweed" el 1 de enero de 1976 por otro hombre, Danny Finegood, quien quiso conmemorar la entrada en vigor de una ley que despenalizaba la posesión del cannabis en California.

Hoy mismo, entran en vigor en California y Nevada unas medidas aprobadas por los votantes la noche electoral del 8 de noviembre para permitir el consumo, posesión y venta de cannabis.

Estos dos estados se unen al Distrito de Columbia, donde se halla la capital federal, y a otros cuatro estados donde el consumo recreativo de cannabis ya es legal: Washington, Oregón, Colorado y Alaska.

El pasado 8 de noviembre, coincidiendo con la elección de Donald Trump como nuevo presidente de EEUU, los votantes también aprobaron el consumo recreativo del cannabis en Maine y Massachusetts, aunque las leyes de esos estados no entrarán en vigor hoy 1 de enero como estaba previsto debido a diferentes contratiempos.

El cartel, levantado sobre las colinas de Los Ángeles hace 93 años, es el símbolo por excelencia de la industria cinematográfica de Estados Unidos y ha aparecido en numerosas películas como el reciente filme de 2015 "San Andreas" (titulada en Latinoamérica como "Terremoto: la falla de San Andrés").

