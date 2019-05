Falsa alerta por "criada escarlata" al borde del suicidio en NYC se torna viral

¿Una "criada escarlata" dispuesta a lanzarse al vacío desde lo alto de un edificio, quizás desesperada por los recientes retrocesos en el derecho al aborto? Eso fue lo que creyó ver una joven neoyorquina, pero finalmente era solo una sombrilla roja. La confusión hizo estallar Twitter.

Desde hace meses, con el movimiento #MeToo y el cuestionamiento en Estados Unidos y otros países del derecho al aborto, las manifestaciones de mujeres vestidas como las protagonistas de la serie "El cuento de la criada" se multiplican.

Su disfraz se inspira en el personaje mundialmente célebre de la serie televisiva basada en el libro homónimo de la canadiense Margaret Atwood (1985), en el cual Estados Unidos, convertido en una dictadura religiosa, transforma a las mujeres en esclavas sexuales e institucionaliza la violación.

Mujeres vestidas con una túnica escarlata y una cofia blanca como en "El cuento de la criada" protestaron el martes en múltiples ciudades estadounidenses para denunciar nuevas leyes en varios estados que suprimen o limitan drásticamente el derecho al aborto.

Fue en este contexto que una joven actriz, Casey McCormick, creyó ver el martes a eso de las 11H00 a una "criada escarlata" dispuesta a suicidarse, en lo alto de un edificio situado en la esquina de Park Avenue y la calle 27, explicó un portavoz de la policía.

Tras su llamada de emergencia, dos agentes subieron al techo y encontraron no una mujer en crisis, sino una sombrilla, roja como las túnicas de las criadas, y con una punta blanca como las cofias.

Casey McCormick relató su error publicando dos fotos en Twitter: una que muestra la lejana silueta roja, otra con un sonriente policía sujetando la sombrilla.

Su tuit se tornó viral, con más de 235.000 "likes" y 71.000 retuits este miércoles.

La policía de Nueva York, que usa bastante el humor en Twitter, también retuiteó su mensaje, agregando: "Blessed be the umbrella", "Bendita sea la sombrilla", un guiño a la serie televisiva, donde los saludos en forma de bendiciones religiosas son de rigor.

Blessed be the umbrella. Thank you Casey and the @POPSUGAR team for alerting us to this crime, glad we could save the day.



Jokes aside, if you’re ever hesitant about calling 911 - don’t be! We take all calls seriously, and worse case we get to go home with a great story. https://t.co/PJLNw9Gx0P