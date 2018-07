In My Feelings Challenge: El origen del reto viral de las redes sociales

Cada año las innovaciones del ciberespacio no paran de impactar a la humanidad, ya que siempre suele salir alguna novedad que despertará la curiosidad de millones de usuarios en las redes sociales. Si antes existía el “Ice Bucket Challenge” y “Manequin Challenge”, ahora la tendencia es el “In My Feelings Challenge” o “Kiki Challenge”.

El “In Feelings Challenge”, se trata de realizar un vídeo musical mostrando la destreza en el baile mientras el automóvil se encuentra en movimiento. La canción que se escucha en el fondo es del rapero estadounidense Drake.

Origen

Originalmente este reto se trataba en grabar al novio o novia como parte de una prueba de amor, ya que la canción hace referencia a una mujer llamada “Kiki”, la cual se le pregunta si en verdad me amas.

“Kiki, do you love me? Are you riding?, Say you'll never ever leave from beside me…'Cause I want ya, and I need ya. And I'm down for you always”, dice parte de la canción de Drake.

Este reto se hizo popular por diversas celebridades de Estados Unidos, aunque la verdad es que, aún no se sabe específicamente el ¿Cómo? Nace la idea de realizar el vídeo cuando se está conduciendo.

Kiki Challenge llega a Panamá

La guapísima y carismática competidora de la “Furia Roja” de Calle 7 Panamá María Eugenia, mejor conocida como Maru, se contagió por el viral reto del “In Feelings Challenge”, donde se puede apreciar la sensualidad y destreza en el baile.

Igualmente, la queridísima Anita se unió a la fiebre del “Kiki Challenge” y, posteó un vídeo en su red social Instagram, mientras bailaba sentada en su silla de ruedas.

Divertido, pero peligroso

No está demás decir que los riesgos que asumen las personas al realizar este reto mientras se conduce son muy altos, debido a que podría causar severas lesiones en nosotros mismos. Además, de que también se violan algunas leyes de las normas del tráfico.

Por eso, las entidades o autoridades competente han advertido que se sancionaran aquellos sean atrapados filmándose mientras conducen. Todo esto es con el fin de salvaguardar el bienestar de las personas.