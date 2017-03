Jefe policial en Florida exhibe fugitivos en Facebook

Cada martes a las 8:00 de la noche es momento de ver "La Ruleta del Fugitivo " en el condado Brevard, en Florida.

Llamativos gráficos en video en la página de Facebook del departamento del jefe policial, acompañados de música rock y la imagen de una ruleta giratoria con las fotografías de 10 fugitivos. Sonriente, corpulento y con anteojos, el jefe policial Wayne Ivey gira la ruleta y ya está —el fugitivo de la semana ha sido elegido.

Durante los últimos 18 meses, Ivey ha presentado el perfil de un fugitivo cada semana tras el giro de la enorme ruleta verde, a través de breves videos publicados en la página de la agencia en Facebook.

"Sólo haga lo correcto, entréguese y sin duda lo agradeceremos", dijo en un episodio reciente. "Los veremos en la próxima Ruleta del Fugitivo".

Afirma que el enfoque humorístico y en formato de programa de concursos por televisión ha tenido éxito. Muchos de los fugitivos que son exhibidos han sido arrestados por medio de información dada por el público e incluso se han entregado por cuenta propia.

"Queremos que ellos hagan lo correcto y se entreguen", explicó Ivey. "Varios de ellos lo han hecho, a otros sus propias familias los han entregado. Por lo general en muy poco tiempo quienes los conocen les empiezan a preguntar si no se vieron en 'la Ruleta del Fugitivo'''.

Ivey señaló que el concepto ha tenido buena acogida entre la comunidad de aproximadamente 600.000 habitantes. Considera el buen recibimiento dados los comentarios en Facebook y las veces en que el video es compartido y también por los elogios que recibe cuando se presenta para hacer anuncios públicos.

"Difícilmente llego a un lugar, doy un mensaje o me topo a alguien que no diga, "Yo veo 'la Ruleta del Fugitivo''', aseguró Ivey. "Comprenden el valor de no sólo tratar de sacar al fugitivo de las calles sino comprometer a la comunidad al hacerlo".