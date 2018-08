La serie de Netflix, La Casa de las Flores, provoca nuevo reto viral: #PaulinaDeLaMoraChallenge

A tan sólo 5 días de su estreno, La serie de Netflix "La Casa de las flores" se ha posicionado rápidamente en el gusto no sólo de los mexicanos sino alrededor de todos los latinos.

Literalmente internet hizo viral la forma tan extraña de hablar del personaje Paulina de La Mora, interpretado por la actriz mexicana Cecilia Suárez, quién ha sido el personaje estrella de esta serie de Netflix, la cual sólo ha sacado a la luz su primera temporada.

Y como no, si desde que te pones a ver el primer episodio de "La Casa de Las Flores" es im-po-si-ble (inserte voz de Paulina) no prestarle atención a la hermana mayor.

Quien inicio el #PaulinaDeLaMoraChallenge fue el actor y conductor Roberto Carlo, quien luego de haber visto de un sola sentada la serie, sube un video de 15 segundos imitando el tono de Paulina de La Mora.

Lo que ocasionó que rápidamente se hiciera viral en las redes sociales y empezaran a subir varios videos hablando como el personaje.

Pero la actriz Cecilia Suaréz no se quedó atrás, ya que mandó su reacción de este reto y expresó lo siguiente: "Ay, sí...mucha risa con el #PaulinaDeLaMoraChallenge síganle. Los estoy observando."

Si todavía no has visto La Casa de Las Flores, no sé qué estás esperando. ¡Está buenísima! y si ya la viste recuerda lo que dice Paulina: "Puedes ser Beyonce pero también sé Yuri, por favor"