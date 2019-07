Panameños se suman al Challenge "3 cosas que no sabes de mi"

Las redes sociales tienen un poder increíble, sobre todo cuando aparecen los denominados "Challenge" y entonces causan furor; recientemente el Twitter ha sido escenario para que muchos artistas y figuras reconocidas de Panamá, participen y "nominen" a sus allegados.

Se trata del reto "Tres cosas que no sabes de mí", el cual, en simples palabras, consiste en revelar tres cosas que quizá nadie sabía de ti y que lo quieres compartir con los demás, retando a tres personas a hacer lo mismo.

Erika Nota, Jossie Jiménez, Cibeles De Freitas y Gisela Tuñón, son algunos de los artistas que se han sumado a este Challenge, veamos cuáles son las 3 cosas que no sabemos de ellos:

3 cosas que no sabes de mi:

1. Me encanta ver cómicas 2. Le tengo pánico a las mariposas 3. Mi 1er trabajo fue en un banco y fui un desastreeeee me iba al baño a dormir siestas! Reto a @CharlieCuevas @AlvaroAlvaradoC @LuisPoloRoa