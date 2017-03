Rescatan a venado atrapado en un estanque congelado

Personal de emergencia rescató a un venado que estuvo atrapado durante casi todo un día en un estanque congelado de Nueva Jersey.

Se retiró al venado atrapado en Roxbury poco después de las 10 a.m. del domingo. Pero inicialmente el animal tuvo problemas para caminar sin ayuda, y no quedó claro de inmediato si sufrió de algún tipo de herida.

El rescate se presentó poco después de que el vehículo anfibio que el personal de emergencia utilizaba para acercarse al venado comenzó a hacer agua, lo que obligó a los rescatistas a introducirse en las aguas heladas. Las autoridades aclararon que ninguno de ellos resultó herido.

El venado quedó atrapado a unos 55 metros (60 yardas) de la orilla la mañana del sábado. Los rescatistas trabajaron gran parte del día para intentar liberar al animal, pero tuvieron que suspender los esfuerzos al anochecer.

The deer is now lying on the sidewalk on Willow Walk Dr in Roxbury Twp. pic.twitter.com/KaTMIxnKd6