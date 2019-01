La burla fallida: video de joven congresista demócrata bailando ensalza su imagen

Un video publicado en las redes sociales que mostraba a la joven congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez bailando cuando era estudiante tuvo este viernes el efecto contrario al deseado y, en lugar de provocar burlas, ensalzó la imagen de la demócrata

El video de 30 segundos, que se volvió rápidamente viral, mostraba a Ocasio-Cortez, que a los 29 años se convirtió el jueves en la mujer más joven en llegar al Congreso de Estados Unidos, bailando sobre el techo de una azotea.

"Bueno, @AOC está oficialmente destruida. Nunca se recuperará de que el mundo la vea... (ve el video)... ¿bailando adorablemente y divirtiéndose con sus amigos de secundaria?", tuiteó el comediante Patton Oswalt.

"Aquí está la comunista sabelotodo favorita de Estados Unidos comportándose como la boba incapaz que es", decía el tuit original de @AnonymousQ1776, que aseguró que se trataba de un video de la secundaria.

En Twitter se dio luego a conocer el video completo publicado en YouTube hace ocho años. Las imágenes fueron filmadas en la Universidad de Boston, de la que la puertorriqueña se graduó en 2011, y la muestra junto a algunos compañeros homenajeando a la icónica escena de baile de la película "The Breakfast Club" de los años 80.

El objetivo original era dejar a la política neoyorquina en evidencia, pero en cambio en las redes sociales el video fue convertido en un meme divertido.

Ocasio-Cortez es una de las favoritas entre los progresistas estadounidenses y llamó la atención después de derrotar a una fuerte candidata demócrata en su primera competencia electoral, en las primarias de Nueva York en junio.

Aliada del izquierdista Bernie Sanders, basó su plataforma en defender sus raíces de clase trabajadora y su herencia puertorriqueña.

En respuesta al video que la muestra bailando, Ocasio-Cortez publicó este viernes un video suyo que la muestra bailando mientras entra a su oficina en Capitol Hill.

"Escuché que el partido republicano cree que las mujeres bailando son escandalosas", escribió. "¡Cuando se enteren de que las congresistas también bailan!".

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.



Wait till they find out Congresswomen dance too! 💃🏽



Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6