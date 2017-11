Una foto inspira bromas sobre el jefe del Tesoro de EEUU

Una foto del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y su esposa posando con una lámina de nuevos billetes de un dólar _los primeros en llevar su firma_ inspiró bromas a su costa en internet.

La imagen de Associated Press muestra a Mnuchin sosteniendo la lámina de billetes sin cortar. Su esposa, Louis Linton, aparece a su lado tocando una esquina de la plancha con su mano enfundada en un guante.

Algunos internautas comentaron que ambos parecían villanos de la franquicia de películas de James Bond. Otros utilizaron la imagen para hacer bromas sobre el plan fiscal republicano, que según sus detractores beneficiaría sobre todo a las corporaciones y personas con grandes ingresos.

La pareja protagonizó un escándalo este verano tras revelarse que Mnuchin había solicitado un avión del Ejército para que los llevara a su luna de miel por Europa. El avión nunca llegó a prestarse, pero el departamento abrió una investigación sobre el uso de aeronaves del gobierno por parte del secretario.

Never seen before pic of Steven Mnuchin's visit Fort Knox pic.twitter.com/47x8PTqQBJ