Álex de la Iglesia ofrece su versión sobre el fatídico error de los Óscar

El cineasta Álex de la Iglesia se encontraba este domingo entre el público del teatro Dolby de Los Ángeles junto a su esposa, Carolina Bang, cuando Warren Beatty y Faye Dunaway entregaron por error el Óscar a Mejor Película al musical 'La La Land' en lugar de al drama 'Moonlight', el verdadero ganador en dicha categoría.

Como testigo de excepción de un momento que ha pasado ya a la historia de los galardones más prestigiosos del cine estadounidense, el director español quiso ofrecer su versión de los hechos a través de su perfil de Twitter para defender a los protagonistas de tamaña confusión, alegando que a los dos veteranos intérpretes les habían entregado la tarjeta equivocada, tal y como posteriormente ha confirmado la firma de consultoría Pricewaterhouse Coopers, encargada de custodiar los sobres que contienen el nombre de los premiados.

"Warren está agobiadísimo. Se dio cuenta, pero no podía hacer nada. Le pasaron el sobre de Emma", aclaraba en una serie de tuits el realizador. "Se veía a los técnicos con el sobre correcto haciendo señas en la esquina: 'Warren, no, que es éste'".Al igual que gran parte de los espectadores y los invitados a la gala, De la Iglesia no puedo evitar sentir lástima del veterano actor por el mal trago que le tocó afrontar debido a un error ajeno.

"Todavía no me he recuperado del disgusto de Warren con el sobre. #pobre", añadió poco después, incluyendo el hashtag #Salvad a Warren en su tablón virtual. "Momento 'Venga, Warren, anímate, que no fue culpa tuya'", bromeó posteriormente durante uno de los números musicales, que grabó en vídeo para todos sus seguidores.A pesar de ser miembro de la Academia de Cine y, por tanto, tener derecho a votar en los famosos galardones, el cineasta dio a entender a través de sus redes sociales que no se sentía demasiado cómodo codeándose con las grandes estrellas de la meca del cine.

"Aquí con una señora al menos tan desubicada como yo. #Oscars 2017", afirmaba junto a una fotografía suya posando junto a una de las invitadas a la ceremonia.