Denzel Washington propone que estatuilla del Óscar lleve rostro de Mery Streep

Aunque él mismo podría marcar un hito el próximo 26 de febrero si acaba haciéndose con los galardones a mejor director y actor protagonista en la ceremonia de entrega de los premios Óscar -su película 'Fences' acumula cuatro nominaciones en total-, lo cierto es que Denzel Washington prefiere aprovechar la llegada de la gran noche de la industria cinematográfica, en primer lugar, para alabar a Meryl Streep por las 20 nominaciones que ha recibido a lo largo de su extensa carrera y, además, para proponer una serie de cambios cosméticos a la emblemática estatuilla dorada que entrega anualmente la Academia.

"Meryl Streep ha sido nominada ya como, ¿cuánto?, ¿veinte veces ya? Creo que deberían rediseñar el premio para que se parezca y represente mejor a Meryl. Su talento es extraordinario", bromeó el veterano actor a su paso por la emisora británica BBC Radio 2.La incombustible artista puede presumir de tener ya en su haber tres premios Óscar y este año opta a su cuarto galardón por su interpretación de la denostada soprano Florence Foster Jenkins en la película biográfica del mismo nombre.

Por su parte, en el terreno puramente interpretativo, Denzel aspira en esta edición a igualar a la legendaria actriz con su candidatura en la categoría de mejor actor protagonista, al contar ya con dos de estos codiciados premios por sus respectivos papeles en las películas 'Glory' (1989) -mejor actor de reparto- y 'Training Day' (2001), por la que fue reconocido como el mejor intérprete protagonista de ese año.

"No te voy a mentir si te dijera que no me hace ilusión, pero ¿sabes qué? No puedes gastar el dinero que no tienes y la verdad es que hay otras personas a las que me gustaría ver triunfar esa noche. Hay veces, y ocurre con esta película, que el actor clava su personaje y estoy hablando de Viola Davis, que ofrece una interpretación de una calidad que pocas veces he visto antes. Además por fin hemos tenido la oportunidad de contar la historia que escribió August Wilson ante un público más amplio y diverso. Siento que ya he ganado", explicó en la misma conversación sobre la más que probable victoria de Viola Davis, que se alzaría así con su primer Óscar.

Pero siguiendo en el terreno de las probabilidades, la 89 edición de los Premios de la Academia también podría suponer un punto de inflexión si Denzel o Meryl, o ambos, se hacen con todas las estatuillas a las que están nominados, ya que de esta forma empatarían a cuatro con la mítica Katharine Hepburn y compartirían su récord de actor o actriz que más veces ha ganado el trofeo en la historia de la ceremonia.