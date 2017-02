Documental sobre O.J Simpson se lleva el Oscar

635x357 Katherine Johnson posa con Caroline Waterlow (C), Ezra Edelman (der) tras ganar el Oscar a Mejor Documental por O.J Simpson. Foto/EFE.

La cinta sobre el juicio por asesinato a O.J Simpson se llevó este domingo el Óscar a mejor documental.

"O.J.: Made in America", un documental de casi ocho horas de duración hecho por la división de películas de la cadena deportiva ESPN, indaga sobre los asesinatos de la exmujer del jugador de fútbol americano, Nicole Brown, y su pareja, Ron Goldman.

El filme ya había sido premiado en el Festival de Sundance.

"Quiero dejar claro que no estaría aquí esta noche si no fuera por dos personas que no están hoy entre nosotros. Esto es para ellos y para sus familias", dijo el director Ezra Edelman.

"También es para las demás víctimas de violencia y brutalidad policial, racial e injusticia criminal. Esta es su historia, como la de Ron y Nicole", añadió.

El juicio a O.J. Simpson sigue de moda más de 20 años después luego de que la serie de televisión "The People vs O.J. Simpson: American Crime Story" fuera galardonada con nueve premios Emmy en la 68a edición.