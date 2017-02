Faye Dunaway: Warren Beatty "no tuvo la culpa" del fallo de los Oscar

La actriz Faye Dunaway fue realmente la encargada de proclamar a los cuatro vientos -al tiempo que cometía un desliz monumental- que 'La La Land' se había convertido en la flamante ganadora del premio a la mejor película que en realidad se había llevado su gran rival 'Moonlight', pero lo cierto es que es a su pareja sobre el escenario del teatro Dolby de Los Ángeles, Warren Beatty, a quien siempre se le asociará con el error más notorio que ha dejado la ceremonia de los Óscar en sus casi 90 años de existencia.

Consciente de que el fantasma de semejante fallo perseguirá al actor durante un buen tiempo, a pesar de que la firma de consultoría Pricewaterhouse Coopers ha reconocido públicamente su responsabilidad en lo sucedido como entidad encargada de custodiar los sobres, la veterana intérprete no ha dudado en salir a la palestra para recordar a la opinión pública, que tan desafortunado desacierto no es en absoluto culpa de su querido compañero.

"Todo pasó demasiado rápido, y no sé cómo hablar de ello. Simplemente leí lo que ponía en la tarjeta. Fue todo muy extraño, pero no fue culpa de Warren", explicó la intérprete en conversación con el diario británico The Daily Telegraph.

Aunque las dos versiones coinciden plenamente, ni la artista de 76 años ni la empresa que ha tenido que pedir rápidamente disculpas por su implicación en el asunto han ofrecido más detalles acerca de por qué acabó en manos de Warren Beatty el sobre de reserva con el nombre de la mejor actriz protagonista, teniendo en cuenta que el galardón ya le había sido otorgado mucho antes a Emma Stone.

Precisamente para evitar que las teorías conspirativas acabaran girando en torno a ella, la propia Emma Stone hizo todo lo posible por desmarcarse completamente de la polémica minutos después que el marido de Annette Bening revelara, todavía sobre el escenario, que le había sido entregada la tarjeta con el nombre de la pelirroja intérprete.

"Yo he tenido entre las manos la tarjeta de Mejor Actriz Protagonista todo este tiempo. Así que no sé qué ha pasado, y no quiero echar leña al fuego, pero independientemente de lo que haya sucedido, yo tenía el sobre. Así que no sé que ha sucedido. Antes que nada quería hablar con vosotros", explicaba Emma a los reporteros tras el final de la ceremonia.