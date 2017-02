John Legend no paró de pisar el vestido de Chrissy Teigen en los Oscar

A pesar de que John Legend está más que acostumbrado a recorrer alfombras rojas junto a su esposa Chrissy Teigen, aún no ha dominado el arte de posar y caminar junto a la modelo sin tropezar con la cola de sus siempre espectaculares modelitos.De hecho, el intérprete -que acudió este domingo a la gala de los Óscar en calidad de actor y productor del premiado musical 'La La Land'- ya advirtió de que probablemente acabaría destrozando la exclusiva creación de Zuhair Murad que su guapísima mujer había escogido para la noche más importante del cine.

"Pisaré este vestido al menos 30 veces esta noche. Y puede que se acabe rompiendo. Cada edición de los Óscar le piso el vestido. He pisado cada cola que Chrissy ha llevado en una entrega de premios", bromeó el artista, que interpretó dos de los temas principales de la oscarizada película - 'City of Stars' y 'Audition'-, en conversación con 'Entertainment Tonight' antes del arranque de la ceremonia.Afortunadamente, su mujer se toma con sentido humor que no sea muy consciente de dónde pone el pie cada vez que van juntos a un gran evento.

"¡Llevamos así once años! Estoy más que acostumbrada", confesó divertida la modelo estadounidense.La popular pareja es una de las más esperadas en todo sarao por su espontaneidad y en parte también por los arriesgados atuendos por los que Chrissy suele apostar, que en más de una ocasión le han jugado una mala pasada frente a los fotógrafos.

Sin embargo, este domingo la maniquí consiguió convertirse otra vez en una de las protagonistas de la velada no por su vestuario, sino por la pequeña siesta que se echó en plena entrega de premios, durante la que las cámaras la captaron descansando con la cabeza apoyada sobre el hombro de su marido, de lo que se desprende que la pequeña Luna, de 10 meses -la única hija del matrimonio-, no les permite dormir todas las horas que les gustaría.

Precisamente, la semana pasada el artista compartió en sus redes sociales un vídeo ensayando para su esperada actuación en la ceremonia de los Óscar con su hija, quien no parece haber heredado su oído musical.

"No se le da bien. Pero estoy feliz porque cada vez que le ponemos música parece que se le ilumina la cara, y eso es un gran comienzo. Con suerte, más adelante le enseñaremos a tocar el piano", aseguró Legend sobre las habilidades musicales de su retoño, que todavía no ha cumplido el año.

El ganador del Óscar en 2015 a mejor canción original por el tema de la cinta 'Selma' también reveló que hay otro miembro en la familia con un talento especial para la canción, aunque no hable nunca de ello: su mujer.

"La madre de Luna es bastante musical. La gente no lo sabe, pero puede cantar mejor de lo que te esperarías. Esa es mi sincera opinión", aseguró en la alfombra roja sobre las capacidades vocales de su esposa, que no parecía sentirse cómoda con tanto halago y le pidió rápidamente que cambiara de tema.