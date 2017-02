Jon Kortajarena disfruta de la noche de los Oscar con Paz Vega y Ricky Martin

El modelo Jon Kortajarena ha vuelto a demostrar una vez más que su nombre no puede faltar en la lista de invitados de las fiestas más exclusivas y distendidas de Hollywood, ya que pese a no haber sido invitado a la ceremonia de entrega de los premios Óscar, el vasco no desaprovechó la oportunidad de sacar el máximo partido a la gran noche del cine estadounidense asistiendo a la no menos codiciada fiesta que organiza cada año Elton John antes de la gala.

Como ha querido destacar el propio Jon a través de las redes sociales, su presencia en el evento le sirvió también para reencontrarse con algunos de sus mejores amigos del mundo del espectáculo, entre los que destacan los actores Édgar Ramírez y Paz Vega, el cantante Ricky Martin y la modelo Adriana Lima, con quienes protagonizó más de una fotografía que daba buena cuenta del ambiente de diversión que presidía ayer domingo la noche angelina.

"Noche de los Óscar con la mejor compañía, aquí con Adriana Lima y Paz Vega", escribió junto a una imagen que le retrata abrazado a tan deslumbrantes mujeres a su paso por la alfombra -en este caso negra- del evento solidario, con el que el músico británico recauda fondos destinados a la lucha contra el Sida.Poco después, el astro de las pasarelas cedía buena parte del protagonismo de sus redes sociales a los no menos atractivos caballeros que le acompañaron durante la velada, publicando para ello una imagen en blanco y negro que inmortaliza la estrecha relación que le une a Édgar, Ricky y al futuro marido de este, Jwan Yosef."Mis chicos favoritos", reza la escueta pero elogiosa frase que les dedicó a modo de título de la instantánea.