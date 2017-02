Lin Manuel-Miranda y Rodrigo Prieto, las bazas de unos Óscar muy poco latinos

El músico de origen puertorriqueño Lin Manuel-Miranda, por su aportación a la banda sonora de "Moana", y el mexicano Rodrigo Prieto, por la fotografía de "Silence" de Martin Scorsese, se postulan como las principales bazas hispanas en unos Óscar con escasa presencia latina.

La delegación iberoamericana en los premios de la Academia de Hollywood la completará el español Juanjo Giménez, nominado a la estatuilla al mejor corto por "Timecode".





LIN MANUEL-MIRANDA, de Broadway a Hollywood

Encumbrado como uno de los más latinos más populares en Estados Unidos gracias al fenomenal éxito del musical de Broadway "Hamilton", Lin Manuel-Miranda defenderá su canción "How Far I'll Go" de la cinta animada de Disney "Moana".

La Academia confirmó, además, que el puertorriqueño actuará en directo en la ceremonia de entrega de los galardones interpretando ese tema.

Para alzarse con la estatuilla, Miranda tendrá que derrotar a "City of Stars", la composición del musical "La La Land" que figura como la gran favorita en las predicciones de los especialistas.

También están nominadas la canción "Audition (The Fools Who Dream)" de "La La Land", el tema "Can't Stop The Feeling" de la cinta "Trolls", y "The Empty Chair" del documental "Jim: The James Foley Story".

"Me siento súper orgulloso de ser parte de la conversación, pero para mí el premio es ser nominado y poder ir a la fiesta (...). Poder ir a los premios y encontrar (gente vestida de) etiqueta y llevar a mi mamá que siempre veía los premios conmigo desde que era chiquito, ese es el premio para mí", aseguró el artista en una entrevista reciente con Efe.

En caso de recibir la estatuilla, Miranda ingresaría a la élite de los EGOT, ganadores de los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony, una lista compuesta hasta ahora por 12 nombres: Rita Moreno, Helen Hayes, Whoopi Goldberg, Richard Rodgers, Mel Brooks, Audrey Hepburn, Mike Nichols, John Gielgud, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Scott Rudin y Robert Lopez.





RODRIGO PRIETO, México sigue exportando la mejor fotografía

El mexicano Rodrigo Prieto se presentará en el teatro Dolby de Los Ángeles con su nominación bajo el brazo por la fotografía de "Silence", la última cinta del director Martin Scorsese.

Se trata de la segunda vez que Prieto acude como candidato a los Óscar puesto que ya fue aspirante a la estatuilla por su desempeño en la cinta "Brokeback Mountain" (2005) de Ang Lee.

Prieto se las verá en esta ocasión con Bradford Young ("Arrival"), Linus Sandgren ("La La Land"), Greig Fraser ("Lion") y James Laxton ("Moonlight").

Además de Scorsese y Lee, cineastas tan prestigiosos como Ben Affleck ("Argo", 2012), Oliver Stone ("Wall Street: Money Never Sleeps", 2010), el español Pedro Almodóvar ("Los abrazos rotos", 2009) o el mexicano Alejandro González Iñárritu ("Amores Perros", 2000) han requerido los servicios de Prieto a lo largo de los años.

En una charla con Efe, el fotógrafo calificó a "Silence" de "muy profunda y relevante" porque en ella se abordan temas actuales como la tolerancia y la intolerancia religiosas, que son temas "importantes" en la actualidad.

Si Prieto se hiciera con el premio sería el cuarto Óscar consecutivo de mejor fotografía que viajaría a México tras el triplete obtenido por Emmanuel Lubezki con "Gravity" (2013), "Birdman" (2014) y "The Revenant" (2015).





JUANJO GIMÉNEZ, la belleza de lo cotidiano

El director español Juanjo Giménez ha cosechado numerosos elogios por su cortometraje "Timecode" y ahora aspira a ponerle la guinda en la ceremonia de los Óscar.

"Timecode" se enfrentará por el galardón al mejor corto de ficción a "Ennemis Intérieurs", de Sélim Azzazi; "La Femme et le TGV", de Timo von Gunten; "Silent Nights", de Aske Bang; y "Sing (Mindenki)", de Kristof Deák.

La pieza de Giménez relata la singular relación entre dos guardias de seguridad de un garaje en la que la danza juega un papel primordial y sorprendente.

"Timecode" obtuvo la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cannes.

"Cuando haces un corto o una película, nunca piensas en los premios o los reconocimientos. Pero una vez que vienen, hay que hacer las cosas lo mejor posible", reconoció el cineasta en una conversación reciente con Efe durante la campaña de promoción de "Timecode".

"Siempre hemos ido por detrás del corto. 'Timecode' nos ha abierto camino, pero no hay que dejarlo solo y hay que cuidarlo", indicó.

La filmografía del español incluye el corto "Máxima pena" (2005) y el documental "Esquivar y pegar" (2010) que codirigió junto a Adán Aliaga.