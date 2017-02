Mahershala Ali vivió con sentimientos encontrados el triunfo de "Moonlight"

El actor Mahershala Ali no ha podido recuperarse todavía de la sensación de sorpresa y malestar que todavía envuelve a buena parte de los asistentes a la pasada ceremonia de los premios Óscar, celebrada ayer domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles, después de que su película 'Moonlight' se llevara la estatuilla al mejor filme de la noche tras producirse el que sin duda será recordado como el error más notable en toda la historia de la entrega de premios: el anuncio de que 'La La Land' se había llevado el galardón por una confusión con la lectura de la tarjeta.

"Simplemente no me apetecía tener que subir al escenario y arrebatárselo a alguien de las manos. Es muy complicado sentir alegría ante un momento como ese, pero me siento muy afortunado de que podamos habernos ido a casa con el premio a la mejor película y muy feliz por todos nosotros. Es impresionante", reveló el intérprete de 43 años, quien también se hizo con el premio a mejor actor de reparto por su destacado papel en el drama dirigido por Barry Jenkins.

El galardonado artista también admite que no le sorprendió lo más mínimo que los encargados de revelar el título de la cinta ganadora de la noche, los actores Warren Beaty y Faye Dunaway, nombraran en un primer momento al aclamado filme musical de Damien Chazelle -el cual recibió finalmente seis estatuillas-, ya que a su juicio una hipotética victoria de 'La La Land' hubiera sido igualmente merecida por la forma en que ha logrado conmover a los espectadores de todo el mundo.

"La película ['La La Land'] ha tenido un efecto tremendo en la gente, uno muy diferente al de 'Moonlight', así que cuando leyeron su nombre, la verdad es que no me sorprendió y me alegré mucho por ellos. Son un grupo de gente extraordinaria. Luego vi que empezó a salir gente de seguridad al escenario y pensé que algo preocupante había ocurrido", aseguró poco después de la gala en conversación con la revista People."Y cuando finalmente se reveló que había sido 'Moonlight', me quedé atónito, me costó procesarlo todo", sentenció.