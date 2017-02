Mejor Película Extranjera a los Premios Oscar de la Academia 2017

La categoría conocida como Mejor Película Extranjera contiene cintas que están habladas predominantemente en un idioma que no es el inglés y que son producidas fuera de los Estados Unidos. Las cinco películas nominadas este año son "Toni Erdmann" de Alemania, "The Salesman" de Irán, "Un Hombre Llamado Ove" de Suecia, "Land of Mine" de Dinamarca y "Tanna" de Australia.

La cinta alemana "Toni Erdmann", de la directora Maren Ade, nos muestra la historia de un bromista ex profesor que intenta reconectar con su trabajadora hija, una empresaria que vive en Rumania, creando un personaje. Tanto ha sido el éxito de este filme que se filmará un remake en inglés con la actuación de Jack Nicholson y Kristen Wiig. La película "Toni Erdmann" marca la décima nominación que recibe la Alemania reunificada en esta categoría, además de las 9 nominaciones que recibió en el pasado cuanto estaba dividida en dos Estados. La última película alemana que recibió el premio a la Mejor Película Extranjera fue "La Vida de los Otros" de 2006.

De Irán se encuentra nominada la cinta "The Salesman", del director Asghar Farhadi, que trata sobre una pareja que después de verse forzados a mudarse a un apartamento su vida se afecta por un acto de violencia. Esta es la tercera película iraní nominada en esta categoría, siendo las anteriores la conmovedora "Los Niños del Cielo" de 1998 y el drama "Una Separación" de 2011, la cual ganó el Oscar y también fue dirigida por Asghar Farhadi.

Suecia se encuentra nominada con la cinta "Un Hombre Llamado Ove", la cual también recibió este año nominación en la categoría de Mejor Maquillaje y Peinados. La cinta del director Hannes Holm trata sobre un hombre gruñón que ha perdido la fe en todo el mundo, hasta que su negativa visión se pone a prueba cuando se muda una familia a la casa de al lado. Esta es la décima quinta nominación de Suecia en esta categoría, la cual han ganado 3 veces, al última en la ceremonia de 1984 con la cinta "Fanny y Alexander".

"Land of Mine" es la cinta nominada de Dinamarca, bajo la dirección de Martin Zandvliet, cuya historia trata sobre un grupo de jóvenes prisioneros de guerra alemanes quienes, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, son obligados a retirar miles de minas plantadas en la arena. Esta es la doceava nominación para Dinamarca a la Mejor Película Extranjera, ha ganado dos veces el Oscar, más recientemente por la cinta de 2010 titulada "En Un Mundo Mejor".

Y Australia está nominada por primera vez en esta categoría por la cinta "Tanna", de los realizadores Bentley Dean y Martin Butler. Un cautivador drama romántico, basado en hechos reales, sobre el pueblo indígena de la isla de Tanna, del archipiélago de Vanuatu, un país pequeño de la Polinesia del Pacífico. Es un relato de un amor prohibido de una joven que se enamora del nieto del jefe de la tribu y ambos deciden desafiar a su pueblo.

Este año no hay películas en nuestro idioma nominadas en esta categoría. Quedaron por fuera filmes destacados en español como "Julieta" de España, la más reciente cinta del director Pedro Almodóvar y "Neruda" de Chile, del director Pablo Larraín, quien este año también dirigió "Jackie", para la cual se encuentra nominada Natalie Portman en la categoría de Mejor Actriz Protagónica.

¿Qué película y qué país se llevará el premio en esta categoría? Esto lo vamos a conocer el domingo 26 de febrero en la entrega de los Premios Oscar de la Academia, la cual podrán ver en directo por RPC Televisión.