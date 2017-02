El Oscar en cifras y otros datos curiosos

La élite de Hollywood se reúne este domingo en el Teatro Dolby para celebrar la 89a edición de los premios de la Academia y recompensar a lo mejor de la industria del cine.

Casi todas las ceremonias han terminado con ganadores sorpresas, desaires sensacionales y otros momentos memorables entre las cerca de 3.000 estatuillas que se han entregado desde 1929.

A continuación, algunos datos curiosos y cifras para tener una idea más clara del espectáculo antes del show:

- El ganador más joven del Óscar fue una niña de cinco años: Shirley Temple en 1934, aunque fue un premio honorífico para niños. Si se trata sólo de las categorías de competencia sería entonces Tatum O'Neal, que tenía 10 años cuando ganó como mejor actriz de reparto por "Luna de papel", en 1974.

- El más viejo en recibir un Óscar fue Christopher Plummer, que tenía 82 años cuando ganó como mejor actor secundario en 2012 por "Beginners, así se siente el amor". El más viejo en ganar en la categoría de actuación principal fue Henry Fonda por "On Golden Pond" --"En la laguna dorada", "En el estanque dorado" o "Los años dorados"-- en 1982. Tenía 76 años.

- La nominada más vieja es Gloria Stewart, que tenía 87 cuando fue reconocida con el papel de Rose vieja en "Titanic" (1997).

- La única actriz ganadora del Óscar con padres también ganadores es Liza Minnelli, que ganó el de mejor actriz por "Cabaret", en 1973. Su madre, Judy Garland, recibió un galardón honorífico en 1939 y su padre, Vincente Minnelli, ganó como director en 1958.





- Tres películas han ganado 11 Óscar: "Titanic", "Ben-Hur" (1959) y "El señor de los anillos: El retorno del rey" (2003).

- "Titanic", "All About Eve" (1950) y "La La Land" (2016) comparten el récord de más nominaciones, 14 cada uno.

- La única película en arrasar en todas las categorías a la que fue nominada es "El retorno del rey", mientras que "Lo que sucedió aquella noche" (1934), "Atrapado sin salida" (1975) y "El silencio de los inocentes" (1991) ganaron en las cinco categorías más importantes: mejor película, actor, actriz, director y guión.

- La estrella con más estatuillas por actuación es Katharine Hepburn, que ganó como mejor actriz en 1934, 1968, 1969 y 1982. Daniel Day-Lewis tiene tres Óscar al mejor actor.

- Meryl Streep tiene el récord de más nominaciones de actuación, con 20. Hepburn y Jack Nicholson están empatados en el segundo lugar, con 12 indicaciones cada uno. Streep y Nicholson tienen tres galardones.

- La figura de la industria del cine con más Óscar es Walt Disney, que ganó 22 más cuatro honorarios.

- El ingeniero de sonido Kevin O'Connell llega a la 89a edición de los premios de la Academia con su vigésima primera nominación, desde la primera en 1983 con "La fuerza del cariño". Tiene el título del "nominado con la peor suerte en la historia".





- El discurso de aceptación más largo fue el de Greer Garson, mejor actriz por "Rosa de abolengo" (1942), que se habría extendido por entre cinco y siete minutos.

- Anohni, líder de la banda Antony and the Johnsons, fue la primera transexual nominada a un Óscar el año pasado por mejor canción original, pero no asistió a la gala luego de que la organización le pidiera que no presentara "Manta Ray", que compuso para el documental "Racing Extinction".

- De 34 cm de altura y 3,8 kg de peso, el Óscar se llama oficialmente Premio de la Academia al Mérito. Bette Davis aseguró haber bautizado el trofeo por el segundo nombre de su esposo Harmon Nelson, aunque luego retiró la declaración.

- Cerca de 3.000 óscares fueron entregados desde 1929 y toma cerca de tres meses producir 50 estatuillas.

- La primera persona en rechazar un Óscar fue Dudley Nichols, quien ganó por el mejor guión en 1935 por "El delator", aunque lo terminó aceptando en 1938. En 1973, Marlon Brando mandó a una mujer indígena llamada Sacheen Littlefeather para leer un comunicado en su lugar en el que informaba su decisión de rechazar el galardón a mejor actor por "El Padrino".