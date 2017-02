Películas animadas nominadas a los Premios Oscar 2017

Las cintas nominadas a Mejor Película Animada en la octogésima novena entrega de los Premios de la Academia son "Zootopia", "Kubo y La Búsqueda Samurái", "Moana: Un Mar de Aventuras", "La Vida de Calabacín" y "La Tortuga Roja".

"Zootopia" de Disney se perfila como la favorita para llevarse el premio en esta categoría. Su personaje principal es Judy Hopps, quien con mucho esfuerzo alcanza ser la primera conejita policía y al llegar a la ciudad de Zootopia se topa con el zorro estafador Nick Wilde, con quien termina juntándose para resolver un misterio que amenaza la paz de la metrópolis. Los escenarios de la película están muy bien logrados, mostrándonos una ciudad compuesta por diversos hábitats en donde conviven un crisol de animales, de diferentes tamaños y necesidades. "Zootopia" ya ganó el Globo de Oro en esta categoría.

También de los estudios Disney se encuentra nominada su más reciente cinta animada musical "Moana: Un Mar de Aventuras". Esta película nos presenta a una nueva princesa, la primera de Polinesia, quien vive en una isla que se ve amenaza por escases de peces y frutos. Para los habitantes está prohibido alejarse, pero Moana rompe con este mandato y se hace a la mar para intentar salvar a su pueblo, en búsqueda de una isla legendaria. En su viaje encontrará a Maui, un semidiós lleno de tatuajes que tienen movimiento y quien posee el poder de convertirse en múltiples animales. Ambos atraviesan el océano para enfrentarse con criaturas marinas misteriosas, como seres en forma de cocos y una gigante tortuga obsesionada con el brillo. Su tema principal "Cuán Lejos Voy" (How Far I'll Go), se encuentra nominado a Mejor Canción Original. Uno de sus compositores es el neoyorquino, de origen puertorriqueño, Lin-Manuel Miranda, creador del premiado musical de Broadway "Hamilton".

De los estudios Laika, creadores de los filmes "Coraline y La Puerta Secreta", "ParaNorman" y "Los Boxtrolls", está nominada una cinta que combina la animación realizada cuatro por cuatro, stop-motion, junto con efectos especiales digitales, titulada "Kubo y La Búsqueda Samurái". Nos relata la historia de un muchacho, listo y noble, quien se gana la vida contando historias fantásticas a los habitantes de un pequeño pueblo costero, utilizando un instrumento musical mágico. Su realidad cambiará cuando por accidente invoca a un espíritu del pasado el cual regresa para ejecutar a cabo una milenaria venganza. En su camino Kubo se encuentra con diferentes personajes, como un mandril y un ser con rasgos de escarabajo, que luego en su trama toman importante significado. Esta cinta, que tomó cinco años en producirse, ganó este año el premio Bafta, otorgado por la Academia Británica de Cine, a la Mejor Película Animada y podría dar la sorpresa en la noche de los Oscar.

Además de estas tres producciones de los Estados Unidos, dos cintas animadas extrajeras recibieron nominaciones. Una de estas es una producción de Suiza y Francia, sobre un niño que después de perder a su madre ingresa en un orfanato, donde al inicio es tratado de manera hostil pero más adelante, con la ayuda de sus nuevos amigos, comienza a confiar en los demás, encuentra el verdadero amor y una nueva familia. Esta película ha recibido muchos elogios de la crítica y diversas nominaciones en varias premiaciones, ganando en el prestigioso Festival de San Sebastián el Premio del Público al Mejor Film Europeo. Y de los estudios estudios Ghibli del Japón tenemos a "La Tortuga Roja", una preciosa cinta sobre un náufrago que vive en soledad en una isla tropical poblada por diversas especies. El construye una embarcación para huir, pero sus esfuerzos por escapar se ven frustrados por la intervención de una gigantesca tortuga que destruye sus balsas. Dirigida por el animador holandés Michael Dudok de Wit, es la primera cinta de este estudio que no ha sido dirigida por un realizador japonés.

Entre las películas animadas que se quedaron afuera de las cinco mejores del año en esta categoría, podemos mencionar a "Buscando a Dory" de Pixar, compañía que ha ganado el Oscar en ocho ocasiones, y de Dreamworks "Kung Fu Panda 3", ambas fueron éxitos en la taquilla. La cinta "Trolls" no alcanzó ser nominada en la categoría, pero si se encuentra en carrera por un Oscar en el rubro de la Mejor Canción Original por "Can't Stop The Feeling" del cantautor Justin Timberlake.

Además de los largometrajes animados nominados, también los Premios de la Academia cuentan con la categoría del Mejor Corto de Animación, y los nominados son "Blind Vaysha", "Tiempo Prestado", "Pear Cider and Cigarettes", y "Pearl", la cual hace historia convirtiéndose en la primera cinta realizada en realidad virtual, VR 360, en ser nominada en los Premios Oscar, y además está nominado el cortometraje de Pixar "Piper", el cual en los cines precedía las funciones de la película "Buscando a Dory".

¿Qué filmes animados ganarán? Esto lo conoceremos el domingo 26 de febrero en la ceremonia de los Premios Oscar