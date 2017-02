Viola Davis: "Ser la favorita para el Óscar y perderlo es devastador"

Antes de acudir a la cita anual más importante del cine, los nominados a los Óscar preparan meticulosamente tanto el modelito que lucirán sobre la alfombra roja como la sonrisa que esbozarán si no leen su nombre desde el escenario en el momento crítico, cuando todas las cámaras y miradas estén enfocadas en ellos.

Aunque la mayoría de los actores suele afirmar que ser candidato a llevarse la estatuilla ya es premio suficiente, Viola Davis -que el próximo domingo 26 acudirá a la ceremonia optando por tercera vez al galardón a mejor actriz de reparto por su papel en "Fences"- reconoce que no hay nada peor que ser la "favorita" para ganar y acabar yéndose a casa con las manos vacías.

"He estado antes en la quiniela como la favorita para ganar, y no ha pasado. Y es devastador, hace que sea todo mucho peor. Estás ahí sentada, pensando: "Esta bien, soy de las favoritas", pero luego no dicen tu nombre. Es como caer desde un edificio de cien pisos", se sinceró la intérprete a su paso por el programa 'Jimmy Kimmel Live!.

A pesar de que Viola ya se ha hecho con el Globo de Oro y el Bafta a mejor actriz de reparto por 'Fences', aún no se ha acostumbrado a todo el revuelo y el glamour que rodea a las ceremonias de premios.

"Soy una de esas personas que se pone tensa en la alfombra roja. No sé por qué, acudo del brazo de un marido muy apuesto, voy guapa... Pero aun así, cada vez que vengo a Londres siento que me han invitado a la mejor fiesta, y siempre me sorprende que me inviten. No es algo a lo que en su momento pensé que estaría invitada y de repente allí estoy", confesaba la estrella antes del inicio de la gala de los Bafta.

La película que ha llevado de nuevo a la actriz al plantel de finalistas de los Óscar, 'Fences', está dirigida y protagonizada por Denzel Washington, que se ha convertido en un gran apoyo para Davis en estos momentos de tanto reconocimiento.

"Denzel nunca da consejos. Simplemente te pregunta, '¿Dónde vas?', yo le contesto que a los Bafta y él simplemente dice: '¡Pásalo bien!'", contaba Davis a Kimmel sobre la serenidad del actor ganador de dos premios Óscar y uno honorífico.