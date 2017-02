Las estrellas de Hollywood lucen lazos azules en apoyo a ACLU

La alfombra roja de la 89 edición de los Óscar vio cómo algunas de las grandes estrellas de Hollywood no dudaron en lucir lazos azules en apoyo a la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), el grupo defensor de los derechos civiles más importante de Estados Unidos.

Esos ribetes forman parte de "Stand With ACLU" (apoya a ACLU), una iniciativa lanzada por la organización, que no ha dudado en contactar con todos los principales nominados en la ceremonia de esta noche, según informa la revista especializada The Hollywood Reporter.

Entre los primeros artistas que aparecieron luciendo esos lazos azules en la alfombra roja de los Óscar se encontraban el artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, nominado a la mejor canción original por "How Far I'll Go" (de la cinta "Moana"), y Ruth Negga, candidata como mejor actriz por "Loving".

También optó por llevar el ribete la modelo Karlie Kloss, pareja de Joshua Kushner, hermano del marido de Ivanka Trump, hija del presidente de EE.UU.

A finales de enero, una jueza federal de EE.UU. bloqueó parte del polémico veto de viaje temporal a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista impuesto por el presidente del país, Donald Trump.

En una vista de emergencia, la magistrada respondió a una demanda interpuesta por ACLU contra la orden ejecutiva firmada por Trump este viernes, cuya constitucionalidad puso en duda.

La ACLU, una de las organizaciones defensoras de los derechos civiles más importantes del país, puso la demanda después de que dos ciudadanos iraquíes con visados especiales para entrar en EE.UU. fueran retenidos en el aeropuerto JFK de Nueva York.

ACLU ya ha desempeñado un papel relevante en la temporada de premios en Hollywood, como cuando la intérprete Sarah Paulson animó a los presentes en la gala del Sindicato de Actores de EE.UU. a donar dinero a la organización.

"Es una institución vital que necesita de todo nuestro apoyo", manifestó.

Casey Affleck también se animó a lucir el lazo azul el sábado durante la ceremonia de los premios Spirit del cine independiente.

En su discurso tras ganar el premio al mejor actor criticó "las políticas aberrantes" de Trump. EFE