El talento negro se reivindica en los Óscar a actores de reparto

Tras la polémica de los dos últimos años sobre la falta de actores afroamericanos en las nominaciones a los Óscar, las candidaturas a la mejor actriz de reparto presentan a tres intérpretes negras como aspirantes, entre las que destaca la favorita Viola Davis ("Fences").

Además, otro enorme talento negro como Mahershala Ali parte con clara ventaja para llevarse la estatuilla al mejor actor secundario gracias a su cautivador e impecable trabajo en el drama "Moonlight".





MEJOR ACTOR DE REPARTO





MAHERSHALA ALI, un narcotraficante como mentor





El impactante papel de un narcotraficante afrocubano que acoge bajo su protección a un niño completamente confundido y desorientado en un suburbio negro de Miami podría darle el Óscar, si se cumplen los pronósticos de los expertos, al actor Mahershala Ali.

Conocido popularmente por su papel de Remy Danton en la serie de intriga política "House of Cards", Ali obtuvo el galardón al mejor actor de reparto por "Moonlight" en los premios del Sindicato de Actores, en los que subrayó su condición de musulmán como respuesta a las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Nacido en la ciudad californiana de Oakland, Ali ha dejado su huella en las películas "Hidden Figures" (2016) y las dos partes de "The Hunger Games: Mockingjay" (2014 y 2015); así como en las series "Luke Cage" y "Treme".





DEV PATEL, en busca de sus orígenes





La odisea de miles de kilómetros de un joven para encontrar sus orígenes en la India que narra "Lion" le ha otorgado al actor Dev Patel la primera nominación al Óscar de su carrera.

Británico y con antepasados de origen indio, Patel llamó la atención con la película "Slumdog Millionaire" (2008) y posteriormente ha trabajado en la serie sobre periodismo "The Newsroom" o el filme "Chappie" (2015).

Ganador del Bafta a mejor actor secundario, Patel da vida en "Lion", un drama que coprotagoniza junto a Nicole Kidman, a un joven que trata de recordar su camino de vuelta al hogar familiar después de que con cinco años se perdiera en un tren y tuviera que aprender a vivir solo en Calcuta.





JEFF BRIDGES, un veterano indomable





Por séptima vez a lo largo de su admirable carrera, Jeff Bridges se presentará en los Óscar como actor nominado, en esta ocasión por su papel en el "thriller" con aroma de "wéstern" "Hell or High Water" que ha sido una de las sorpresas de la temporada en Hollywood.

Ganador de la estatuilla al mejor actor protagonista por "Crazy Heart" (2009), Bridges ha colocado su nombre y apellido en los créditos de filmes como "The Last Picture Show" (1971), "The Fisher King" (1991), "The Big Lebowski" (1998) o "True Grit" (2010).

"Hell or High Water" se centra en la historia de dos hermanos que planean una serie de atracos en Texas para intentar salvar la granja familiar.





MICHAEL SHANNON, el buen samaritano





Sin hacer mucho ruido y escogiendo con mimo sus papeles, Michael Shannon se ha convertido en uno de esos actores que combinan con acierto cintas arriesgadas y producciones más populares, y ahora afronta su segunda nominación al Óscar gracias al misterioso filme "Nocturnal Animals".

Candidato a la estatuilla al mejor actor de reparto por "Revolutionary Road" (2008), Shannon ha destacado en la serie "Boardwalk Empire" y en películas como "Take Shelter" (2011), "Man of Steel" (2013) o "Midnight Special" (2016).

En "Nocturnal Animals", la película de Tom Ford que protagonizaron Amy Adams y Jake Gyllenhaal, Shannon interpreta a un detective dispuesto a ayudar en todo lo posible a que un hombre encuentre al asesino de su mujer y su hija.





LUCAS HEDGES, la revelación de "Manchester By The Sea"





Cassey Affleck ha acaparado los titulares por su sobrecogedora interpretación en "Manchester By The Sea", pero con tan sólo 20 años Lucas Hedges supo darle una réplica a la altura en esta cinta que supone su primera nominación al Óscar.

Antes de despuntar en la película dirigida por Kenneth Lonergan, Hedges participó en los repartos de "Moonrise Kingdom" (2012), "Labor Day" (2013) o "The Zero Theorem" (2013).

Hedges encarna en "Manchester By The Sea" al joven del que se tiene que hacer cargo como tutor el personaje de Cassey Affleck.





MEJOR ACTRIZ DE REPARTO





VIOLA DAVIS, a la tercera podría ir la vencida





Un triplete de nominaciones al Óscar atesora en su trayectoria Viola Davis, una de las grandes actrices negras del cine actual y que por su tercera candidatura a los premios de la Academia de Hollywood, gracias a la adaptación fílmica de la obra de teatro "Fences", es la favorita para lograr la estatuilla.

"Doubt" (2008) y "The Help" (2011) proporcionaron sus anteriores nominaciones al Óscar a Viola Davis, una intérprete muy conocida por el gran público gracias a la serie televisiva "How to Get Away with Murder".

Davis llega lanzada a los Óscar tras haberse llevado el Globo de Oro y el premio del sindicato de Actores por su papel en "Fences", el largometraje que lideró Denzel Washington sobre un hombre negro en los años cincuenta de Estados Unidos que trata de sacar adelante a su familia frente a los prejuicios raciales





OCTAVIA SPENCER, matemáticas al poder





La desconocida historia de "Hidden Figures" sobre las matemáticas y técnicas afroamericanas que trabajaron en el programa espacial de la NASA podría darle a Octavia Spencer su segundo Óscar tras el que se llevó por "The Help" (2011).

La actriz ha edificado una sólida carrera, principalmente como intérprete secundaria, con filmes como "Snowpiercer" (2013), "Black or White" (2014) e "Insurgent" (2015), y próximamente estrenará "The Shape of Water", el nuevo largometraje del cineasta mexicano Guillermo del Toro.

En "Hidden Figures", un inesperado éxito en taquilla en EE.UU. gracias al boca a boca, Spencer se pone en la piel de Dorothy Vaughan, una supervisora de matemáticas que fue pionera en el uso de computación en la NASA.





NAOMIE HARRIS, la madre ausente





El duro rol de madre ausente y adicta al crack que representa en "Moonlight" otorgó a la actriz Naomie Harris su primera candidatura a los premios de la Academia de Hollywood.

La británica se dio a conocer con la cinta apocalíptica "28 Days Later..." (2002) y posteriormente ha conformado una variada y notable filmografía con interpretaciones en "Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest" (2006), "Mandela: Long Walk to Freedom" (2013) y las películas de James Bond "Skyfall" (2012) y "Spectre" (2015).

Harris se pone en "Moonlight" en la piel de Paula, la madre del protagonista que, a lo largo de los tres actos dramáticos de la cinta, se adentra en una espiral de autodestrucción y distanciamiento de su hijo por culpa de las drogas.





NICOLE KIDMAN, el regreso de una estrella





Tras unos años de trayectoria errática y dubitativa, Nicole Kidman enderezó su rumbo con un papel modesto en "Lion" que le ha servido para sumar su cuarta nominación a los Óscar y para reivindicar su estatus de gran estrella del cine contemporáneo.

Ganadora de la estatuilla por "The Hours" (2002), la australiana puede presumir de trabajos en largometrajes tan alabados y reconocidos como "Eyes Wide Shut" (1999), "Moulin Rouge!" (2001), "The Others" (2001), "Dogville" (2003), o "Cold Mountain" (2003).

Kidman encarna en "Lion" a la madre adoptiva del protagonista, empeñado en encontrar sus orígenes en la India.





MICHELLE WILLIAMS, póker de nominaciones





A Michelle Williams no le resultará nada raro asistir como candidata a la gala de los Óscar. Cuatro nominaciones colecciona ya en su carrera, la última por su participación en "Manchester By The Sea", sin que, por ahora, la sobria actriz se haya podido quedar con la estatuilla.

Tras sus primeros pasos en la serie "Dawson's Creek", Williams sobresalió en el wéstern de temática homosexual "Brokeback Mountain" (2005) que le abrió las puertas a trabajos en "Synecdoche, New York" (2008), "Blue Valentine" (2010), "Shutter Island" (2010) o "My Week with Marilyn" (2011).

El tormentoso pasado y la angustia que atenazan al personaje de Cassey Affleck en su regreso a casa en "Manchester By The Sea" tienen su reflejo en el rol de Randi, la exmujer de Lee que interpreta Michelle Williams. EFE