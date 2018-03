¿Evitarán las estrellas a Ryan Seacrest en los Óscar tras ser acusado de acoso sexual?

Como suele ser habitual cada año, este próximo domingo Ryan Seacrest estará al pie del cañón en la alfombra roja de los Óscar para retransmitir la llegada de las estrellas a la ceremonia de los Premios de la Academia de Cine e intercambiar con ellas bromas y primeras impresiones antes de que arranque la ceremonia como tal.

Sin embargo, en esta edición el presentador de E! News robará parte del protagonismo a los actores y actrices debido a la polémica en que se ha visto envuelto a raíz de las acusaciones realizadas contra su persona por su antigua estilista, Suzie Hardy, quien asegura que él se comportó de forma sexualmente agresiva con ella en el tiempo que trabajaron juntos, acosándola durante años y finalmente haciendo que perdiera su empleo cuando denunció la situación ante sus jefes.

Por su parte, Ryan ha negado todas las alegaciones asegurando que esa misma persona intentó extorsionarle para obtener dinero y recordando una vez más al mundo entero que una investigación realizada por una tercera parte imparcial -contratada por NBC Universal- determinó que no existían pruebas suficientes que le inculparan.

Pese a ello, muchas celebridades, especialmente aquellas que se han implicado a fondo en movimientos como #Me Too o Time's Up, podrían evitarle mientras realizan su entrada a los Óscar para ahorrarse una situación incómoda. En esa misma línea, muchos publicistas habrían dado ya instrucciones a sus clientes para que se dirigieran hacia Giuliana Rancic, la compañera sobre la alfombra roja de Ryan, o directamente ignoraran a los corresponsales de E! News.

"Generalmente Ryan es la persona con la que quieres hablar... pero hay muchos otros medios en la alfombra roja, así que por qué arriesgarse. Hay muchas oportunidades para que sus clientes reciban la debida publicidad", ha asegurado uno de los empleados de una de las agencias de representación más conocidas de Nueva York al portal Page Six, reconociendo por otra parte que finalmente serán las propias celebridades quienes decidan en el último segundo en base a su criterio personal.