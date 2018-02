Frances McDormand busca rival por el Óscar a la mejor actriz

Frances McDormand ("Three Billboards") ha monopolizado los premios a mejor actriz este año, pero para hacerse con el que sería su segundo Óscar deberá derrotar el domingo a Saoirse Ronan ("Lady Bird"), Meryl Streep ("The Post"), Margot Robbie ("I, Tonya") y Sally Hawkins ("The Shape of Water").

FRANCES MCDORMAND, ROZANDO EL ÓSCAR

Frances McDormand ya ha escuchado este año su nombre en los Globos de Oro, los BAFTA, los premios del Sindicato de Actores SAG y los galardones Critics' Choice, así que su victoria en los Óscar este domingo como mejor actriz por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" no sería ninguna sorpresa para las casas de apuestas.

La veterana actriz ha cautivado al público y la crítica con su papel de una madre tenaz y ruda en "Three Billboards" que busca justicia por todos los medios posibles para su hija asesinada, un crimen en los Estados Unidos rurales que nadie parece investigar.

Con un duelo interpretativo de altura frente a Sam Rockwell, que ha sido de lo más sobresaliente de la temporada cinematográfica, McDormand aspira a llevarse con "Three Billboards" su segundo Óscar, después de la estatuilla que logró por la inolvidable policía embarazada de "Fargo" (1996).

Con cinco nominaciones al Óscar en su currículum, McDormand es una habitual colaboradora de los hermanos Coen (está casada con Joel Coen) y su filmografía incluye además otras cintas destacadas como "Mississippi Burning" (1988), "Almost Famous" (2000) o "North Country" (2005).





SAOIRSE RONAN, UN SUEÑO ADOLESCENTE

Con solo 23 años y convertida en una de las grandes promesas de la actuación, la actriz Saoirse Ronan ya puede presumir de tener tres nominaciones al Óscar, la última de las cuales le ha llegado por interpretar a una adolescente desubicada y con grandes sueños en la comedia con tintes dramáticos "Lady Bird".

El tándem formado por Greta Gerwig, guionista y directora de "Lady Bird", y Saoirse Ronan, que interpreta un papel inspirado en las vivencias de Gerwig, ha sido uno de los combos más refrescantes del cine estadounidense este año.

Ronan se mide en la pantalla a Laurie Metcalf, con quien retrata la relación de una hija con su madre en la no demasiado excitante ciudad californiana de Sacramento.

Nacida en Nueva York en 1994 y de ascendencia irlandesa, Ronan fue nominada al Óscar a la mejor intérprete secundaria por "Atonement" (2007) y al premio a la mejor actriz por "Brooklyn" (2015).





MERYL STREEP, LA LEYENDA CONTINÚA

Cuando uno ostenta un récord tan increíble como ser el actor o actriz con más nominaciones a los Óscar de la historia lo único que puede hacer es seguir extendiendo su marca, así que Meryl Streep ha añadido este año su candidatura número 21 a los premios de la Academia de Hollywood gracias a su papel en el drama periodístico "The Post".

La actriz, una de las figuras más respetadas y admiradas en Hollywood, interpretó en esta película dirigida por Steven Spielberg a Katharine Graham, la propietaria del periódico The Washington Post que tuvo que decidir sobre la publicación de los conocidos como "papeles del Pentágono".

Streep se llevó el Óscar por "Sophie's Choice" (1982), "The Iron Lady" (2011) y por su rol secundario en "Kramer vs. Kramer" (1979), y aspiró al trofeo por una incontable lista de películas que darían para un tratado de cine: "The Deer Hunter" (1978), "Silkwood" (1983), "Out of Africa" (1985) y "The Bridges of Madison County" (1995), entre otras.

Y si el récord de más nominaciones ya lo tiene en el bolsillo, a Streep siempre le queda mirar a Katharine Hepburn para tratar de igualar su plusmarca de cuatro Óscar que la sitúa como la intérprete con más estatuillas de la historia.





MARGOT ROBBIE, IRA SOBRE EL HIELO

La deslenguada pero brillante patinadora Tonya Harding le ha dado a la australiana Margot Robbie su primera nominación al Óscar por "I, Tonya", un proyecto muy personal para la actriz ya que se involucró de lleno como productora para que esta película viera la luz.

Este largometraje gira en torno a la figura de la estadounidense Tonya Harding, que protagonizó un enorme escándalo en los años 90 cuando su exmarido agredió y lesionó a Nancy Kerrigan, su gran rival en el patinaje sobre hielo,

Tras llamar la atención del público frente a Leonardo DiCaprio en "The Wolf of Wall Street" (2013), Robbie alcanzó el estatus de estrella global con su interpretación de Harley Quinn, que fue de lo poco salvable de la anodina película sobre antihéroes de DC Comics "Suicide Squad" (2016).

La actriz también ha participado en otras cintas como "Focus" (2015) o "The Legend of Tarzan" (2016) .





SALLY HAWKINS, AMOR SIN PALABRAS

El insólito romance entre una criatura marina y una entrañable limpiadora muda requería una actriz con una sensibilidad extrema, y para este crucial papel en "The Shape of Water" el cineasta mexicano Guillermo del Toro reclutó sin dudar a la británica Sally Hawkins.

"Que un maestro del cine como él, uno de esos con los que realmente quieres trabajar, escriba un papel para ti, es un gran regalo, es algo que solo pasa en Guillermoland", afirmó la actriz en una reciente entrevista con Efe.

Se trata de la segunda nominación en los Óscar para Hawkins, que fue candidata en 2014 como mejor actriz secundaria por la cinta de Woody Allen "Blue Jasmine" (2013).

Además, Hawkins, conocida por otras cintas como "Paddington" (2014) o "Maudie" (2016), ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de una comedia o cinta musical por "Happy-Go-Lucky" (2008).