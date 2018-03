Galardonados en la 90 edición de los Premios Óscar

963x541 El director de cine mexicano Guillermo del Toro, tras ganar el Óscar a la mejor película por "La forma del agua" ("The Shape of Water"). EFE

640x908 Jordan Peele gana el Óscar al mejor guión original por su trabajo en la película "Get Out". EFE

640x1004 El director Frank Stiefel posa con su premio a Mejor Cortometraje Documental por "Heaven Is a Traffic Jam on the 405" EFE

640x915 El actor Sam Rockwell gana el Óscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en la película "Tres anuncios por un crimen" ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"). EFE