Oscar: Filmes nominados en la categoría de Mejor Película Extranjera

La categoría conocida como Mejor Película Extranjera contiene filmes que están hablados en su mayoría en un idioma que no es el inglés. Las cinco películas nominadas este año han obtenido una gran proyección internacional y no hay una clara favorita. En 2018 el grupo de cintas nominadas está conformado por “Una Mujer Fantástica” de Chile, “Loveless” de Rusia, “On Body and Soul” de Hungría, “The Insult” de El Líbano y “The Square” de Suecia.

La aclamada cinta del director Sebastián Lelio “Una Mujer Fantástica”, nos muestra la historia de Marina, una mesera y cantante transgénero, quien mantiene una relación con un hombre de mayor edad llamado Orlando. Cuando él muere de forma repentina, ella tiene que confrontar a la familia de Orlando y a las autoridades. Esta es la segunda vez que una cinta chilena se encuentra nominada en esta categoría. La primera fue la cinta “No” de 2012. “Una Mujer Fantástica” ha ganado ya varios premios Internacionales, como el Premio Goya de la Academia de Cine Española a la Mejor Película Iberoamericana.





La cinta “Loveless” (Sin Amor), del director Andrey Zvyagintsev, es la séptima cinta de Rusia en ser nominada a un Premio de la Academia en esta categoría, país que ha ganado una vez el Oscar, por la cinta “Quemados por el Sol” de 1994, esto sin contar que la Unión Soviética, previo a 1992, recibió por sus películas nueve nominaciones y tres Premios Oscar. Otro dato importante es que la anterior cinta nominada rusa, “Leviathan” de 2014, también fue dirigida por Andrey Zvyagintsev, que en “Loveless” nos muestra a una pareja en proceso de divorcio, quienes deben trabajar juntos para encontrar a su hijo desaparecido.

Suecia vuelve a tener otra película nominada. El año pasado estuvieron presentes en esta categoría con la cinta “Un Hombre Llamado Ove” y este año le toca el turno a “The Square”, del director Ruben Östlund, donde el curador de un prestigioso museo se encuentra en una crisis profesional y personal, en su intento por montar una controversial nueva exhibición. Esta es la décima sexta nominación para este país en esta categoría, la cual Suecia ha ganado 3 veces, la última en la ceremonia de 1984 con la cinta “Fanny y Alexander”. Su realizador se alzó con la Palma de Oro en el Festival de Cannes y la cinta ganó además el premio Goya, de la Academia de Cine Española, como Mejor Película Europea.

Hungría alcanza su décima nominación este año con la cinta de la directora Ildikó Enyedi “On Body and Soul” (En Cuerpo y Alma). En donde un hombre y una mujer, que trabajan en un matadero, descubren que ambos sueñan con lo mismo cuando se van a dormir. Esta cinta ganó del Oso de Oro en el Festival de Cine Berlín. Hasta ahora dos cintas húngaras han ganado la estatuilla de Mejor Película Extrajera, estas fueron “Mefisto” de 1981 y más recientemente “El Hijo de Saul” de 2015.

El Líbano recibe su primera nominación al Premio Oscar de Mejor Película Extranjera por la cinta “The Insult” (El Insulto), dirigida por Ziad Doueiri, en donde una disputa vecinal entre dos personas, de creencias diferentes, escala a tal nivel que lleva a ambos a la corte, llamando la atención nacional.

¿Qué película y qué país se llevará el premio en esta categoría? Esto lo vamos a conocer el domingo 4 de marzo, en la entrega de los Premios Oscar de la Academia, la cual podrán ver en directo por RPC Televisión.