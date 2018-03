Referencias a #MeToo y el sobre correcto: es noche de Oscar

Guillermo del Toro se perfila como el ganador del Oscar al mejor director, pero no es tan claro quién se llevará el honor a la mejor película.

Los Premios de la Academia regresan el domingo con Jimmy Kimmel como anfitrión un año después del célebre error de los sobres, pero más allá de algún chiste al anunciarse al ganador _el correcto esta vez, por favor_ se esperan referencias al movimiento #MeToo desatado por las denuncias de violencia sexual contra Harvey Weinstein.

La 90ª edición de los Oscar cierra una de las temporadas de premios más tempestuosas de Hollywood, una en la cual múltiples magnates perdieron sus empleos tras ser señalados de acoso o abuso y surgieron campañas por la igualdad de género en la industria.

Aunque no se programó una protesta en la alfombra roja estilo la de los Globos de Oro _con las actrices vestidas de negro y broches de la iniciativa contra el acoso sexual Time’s Up_ el tema del abuso y la igualdad de seguro tendrá un lugar prominente en la ceremonia: Greta Gerwig ("Lady Bird") es apenas la quinta mujer nominada a mejor dirección, Rachel Morrison ("Mudbound") es la primera mujer postulada a mejor cinematografía, y Ashley Judd, la primera actriz prominente que denunció a Weinstein, estará entre las presentadoras.

Weinstein fue por dos décadas el gran duque de los Oscar. Según un estudio, el productor era más mencionado que Dios en los agradecimientos de los ganadores. Su presencia se sintió el fin de semana en el Bulevar de Hollywood, donde apareció una estatua tamaño real del exmagnate en bata sentado en un “sofá de casting” con un Oscar en sus manos. La obra luego fue retirada debido a la lluvia.

La gala de los Oscar tendrá este año un sabor latino. "The Shape of Water”, el fastuoso romance entre una mujer muda y una criatura marina de Del Toro, encabeza la lista de nominados con 13 candidaturas que incluyen mejor película, director y guion (del realizador mexicano y Vanessa Taylor); “Coco” de Disney Pixar, sobre la tradición mexicana del Día de los Muertos, es la favorita a mejor cinta animada, y Gael García Bernal, Natalia Lafourcade y Miguel subirán al escenario a interpretar su canción nominada “Remember Me”. Y por el Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera compite “Una mujer fantástica” de Sebastián Lelio, la segunda producción chilena postulada después de “No” de Pablo Larraín, que lo hizo en 2013. Su estrella, la actriz trans Daniela Vega, subirá al escenario a presentar un premio.

Del Toro, un minucioso maestro del cine de fantasía por primera vez postulado a mejor director, se mide con cuatro cineastas dignos de reconocimiento: los veteranos Christopher Nolan por “Dunkirk” y Paul Thomas Anderson por “Phantom Thread”, y los debutantes Jordan Peele, por “Get Out”, y Gerwig por “Lady Bird”. Pero todo parece indicar que él es quien se llevará la estatuilla dorada el domingo.

De hacerlo, esta sería la cuarta ocasión en cinco años en que un director mexicano se alce con el Premio de la Academia tras las victorias de sus entrañables amigos Alfonso Cuarón (en 2014 por “Gravity”) y Alejandro González Iñárritu (en 2015 y 2016, por “Birdman” y “The Revenant”).

Protagonizada por Sally Hawkins como una mujer muda que se enamora de una criatura marina cautiva durante la Guerra Fría, “The Shape of Water” es una carta de amor al cine mismo y a las películas de monstruos, un género que Del Toro combina de manera audaz con el thriller e incluso el musical. Algunos críticos la califican como su mejor película desde "El laberinto del fauno”, su feroz cuento de hadas de 2006 que sorpresivamente no le dio entonces a México el Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera (el premio ese año fue para “La vida de los otros” de Alemania).

Tiene posibilidades de alzarse con el premio a la mejor película, pero enfrenta una fuerte competencia del drama de venganza de Martin McDonaugh ''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", el relato de Gerwig sobre la llegada a la madurez ''Lady Bird", la sensación de terror de Peele ''Get Out", y la épica de guerra de Nolan "Dunkirk". (También compiten por el máximo honor “Call Me By Your Name”, “Darkest Hour”, “Phantom Thread” y “The Post”).

Las categorías de actuación lucen más definidas: se esperan premios para Frances McDormand por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", Gary Oldman por "Darkest Hour", Allison Janney por "I, Tonya" y Sam Rockwell por "Three Billboards".

Este año la academia prohibió que los representantes de la firma PwC, que manejan los sobres con los nombres de los ganadores, usen sus teléfonos celulares o las redes sociales durante el espectáculo. Los representantes de PwC involucrados con el error del año pasado, Brian Cullinan y Martha Ruiz, no volverán a la gala.

Sin embargo, múltiples reportes indican que Warren Beatty y Faye Dunaway regresarán para presentar el premio a la mejor película, un año después de que anunciaron a "La La Land" como la ganadora en lugar de "Moonlight" porque Cullinan les entregó el sobre equivocado.

La ceremonia de los Premios de la Academia, en su 90ª edición, se transmitirá en vivo desde el Teatro Dolby de Los Ángeles.