¿A quién propuso Brad Pitt compartir una noche de pasión en los Óscar?

Este domingo por la noche, en el marco de la ceremonia de los Oscar, la intérprete Tiffany Haddish se encontró repentinamente y siempre previo aviso viviendo el sueño de miles de mujeres o hombres cuando coincidió con el actor Brad Pitt entre bambalinas y este inició lo que parecía ser una conversación banal que acabó dando paso a una proposición de naturaleza sexual.

"Oh, acabo de conocer a Brad Pitt en el ascensor", revelaba de forma casual la actriz en declaraciones para el programa 'Live! With Kelly and Ryan' que vieron la luz justo un día después.

"Me dijo que si dentro de un año él sigue soltero y yo también, entonces lo haríamos. Y ya sabéis lo que eso significa...", aseguraba la humorista después de que le propusieran un curioso juego: elegir entre George Clooney, Javier Bardem y el propio Brad con quién se casaría, con quién saldría en una cita y a quién ignoraría.Lo más curioso de todo es que la actriz de 'Girls Trip' recibió la propuesta con reticencia debido a las circunstancias personales de la atractiva y oscarizada estrella.

"No sé, porque él tiene siete hijos... No sé si podría lidiar con un hombre que tiene tantos niños", reconoció en referencia a la amplia prole que Brad Pitt tiene junto a su exmujer Angelina Jolie.En esas mismas declaraciones, Tiffany Haddish también demostró que no estaba demasiado al día de quiénes habían sido los premiados en la última década cuando le preguntaron cuál de los mencionados actores eran su preferido, al reconocer que el marido de Penélope Cruz era un completo desconocido al menos para ella.

"Bueno, saldría con Brad y me casaría con Clooney y pasarían de Javier porque no tengo ni idea de quién es", reconoció.