Los superhéroes podrían llegar a los Oscar

Fuera del Oscar póstumo para Heath Ledger ("The Dark Knight") y el premio a la mejor película animada para "The Increíbles", ninguna cinta de superhéroes ha penetrado en las principales categorías de los Premios de la Academia.

Aunque son nominadas regulares por sus impresionantes efectos visuales o su sonido estruendoso, las películas basadas en comics suelen quedar fuera de las categorías más prestigiadas. Tan grande como es Marvel Studios para la cultura pop y el cine mundial, nunca ha ganado un Oscar.

Pero hay señales de que la ley del hielo para los superhéroes está comenzando a ceder. El aclamado capítulo final de la historia de Wolverine, “Logan" de James Mangold, está nominada a mejor guion adaptado para los premios que se entregarán el domingo. La nominación que Mangold comparte con los coguionistas Michael Green y Scott Frank, es la primera en esa categoría para una cinta de superhéroes.

Esto podría ser interpretado como una señal de que la academia está finalmente cediendo a la fuerza más grande en taquilla de la actualidad. El año pasado "Deadpool" quedó muy cerca de escalar las paredes del Dolby Theatre después de una campaña enorme en la temporada de premios que le valió a esta cinta para adultos hiperviolenta e hipersoez dos nominaciones en los Globos de Oro.

Este año la cinta de empoderamiento femenino de Patty Jenkins, "Wonder Woman", una de las más exitosas en taquilla, fue considerada como una contendiente definitiva para los Oscar, pero quedó fuera pesar de una nominación del Sindicato de Productores.

La marea parece estar cambiando justo cuando la sensación que ha creado "Black Panther" de Ryan Coogler, ha colocado a este estreno de Marvel en camino a ser un posible peso pesado en los Premios de la Academia del próximo año. A una década de que "The Dark Knight" de Christopher Nolan no fuera nominada, una omisión que hizo que la academia ampliara la categoría de mejor película de cinco a diez contendientes, "Black Panther" podría lograr la primera nominación en la categoría de mejor película para una cinta de superhéroes, así como otras categorías como dirección, diseño de vestuario, efectos visuales, diseño de producción, música original y quizá una nominación a Michael B. Jordan como actor de reparto.

El cambio en la academia quizá tenga que ver menos con nuevos gustos que con el aumento en las ambiciones de los cineastas, como Coogler, Jenkins, James Gunn ("Guardianes de la Galaxia") y Mangold — quienes han ampliado las posibilidades del género.

"La gente se está abriendo para considerar algo que podría haber sido visto únicamente como un esfuerzo para hacer dinero y ven que en algunos casos estas películas tienen más ambición de lo que se habría imaginado antes”, dijo Mangold sobre su nominación. "Es un importante paso adelante y no será el último”.

Mangold es un veterano de dramas naturalistas impulsados por sus personajes como "Walk the Line" y ''Cop Land". En "Logan" se empeñó en invertir la mayoría de las convenciones del género. Su título no da indicios de una secuela, es simplemente un nombre sin adornos: "Logan". No se conecta a ninguna entrega futura, pero después de 17 años con el personaje de Jackman tiene la finalidad de la muerte. Mientras que en otras películas de superhéroes todo es heroísmo e invencibilidad, en la violenta “Logan”, creada con el estilo de un western, todo está lleno de dolor y vulnerabilidad. Es una película de escala humana en un género con una escala hiperinflada.

“Quería hacer mi propio comentario sobre este tipo de cine, el cine basado en comics, donde hay enormes cantidades de daños pero casi no son sentidos por el público”, dijo Mangold. "Las ciudades caen, los planetas explotan, los extras caen y se derrumban, pero el final de las vidas no se siente. En la búsqueda de la (gran) escala las vidas se vuelven baratas”.

"Logan" sumó 616,8 millones de dólares, reivindicando el riesgo que Mangold y 20th Century Fox tomaron al desviarse de la fórmula. Fue relativamente barata en cuanto a los estándares de los superhéroes con un presupuesto de producción de 97 millones. La película se estrenó el 3 de marzo, tras debutar en el Festival de Ciene de Berlín y pocos pensaban que sería recordada en los Oscar.

"Black Panther" de Disney podría tener mejores resultados en los Oscar por muchas de las mismas razones. Se diferencia del universo de Marvel, evita muchas de las convenciones de las películas de superhéroes y se puede identificar como la obra de un cineasta.

"Si entra tendrá que ver más con Ryan Coogler que con el fenómeno que la rodea”, dijo Glen Weldon, autor de "The Caped Crusade: Batman and the Rise of Nerd Culture". “Esta película se siente como la tercera cinta que haría un tipo llamado Ryan Coogler. Aunque es parte de este arco se siente muy personal, se siente que se trata de algo”.

El rating de los Oscar ha caído en años recientes y podría beneficiarse al recibir a las películas más populares del planeta. Eso sería un verdadero cambio para los Premios de la Academia, que lo más cerca que estuvieron de premiar una película de superhéroes fue con "Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)" del mexicano Alejandro Gonzáles Iñárritu en 2015. Pero esa película, protagonizada por Michael Keaton como un exastro de películas de superhéroes, criticaba duramente al género como un flagelo del arte.

"Cuando la gente me dice, y me lo dicen muy seguido, ‘odio las películas de superhéroes, todas son iguales’”, dijo Weldon, "Yo les dijo ‘sí han sido así, pero no tienen que ser así’”.