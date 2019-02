Directores nominados a los Premios Oscar de la Academia 2019

En la nonagésima entrega del Premio de la Academia, contamos con un diverso grupo de cineastas que se encuentran nominados en la categoría de Mejor Dirección, ellos son Spike Lee por "El Infiltrado del KKKlan", Paweł Pawlikowski por "Cold War", Yorgos Lanthimos por "La Favorita", Alfonso Cuarón por "Roma", y Adam McKay por "El Vicepresidente: Más Allá Del Poder".

En los años recientes, tres realizadores mexicanos se han alzado como los ganadores en la categoría de Mejor Dirección, ellos son Alejandro González Iñárritu, quien ganó por sus cintas "Birdman" y "El Renacido", Guillermo del Toro, quien justo el año pasado ganó esta categoría por "La Forma del Agua" y Alfonso Cuarón, quien este año es nuevamente el gran favorito para llevarse por segunda vez la estatuilla a la Mejor Dirección por su filme más personal hasta el momento, la mundialmente aclamada cinta "Roma". Cuarón se encuentra nominado también en las categorías de Mejor Cinematografía, Mejor Guión Original y Mejor Película, además "Roma" está nominada a Mejor Película Extranjera (o no hablada en inglés). Con estas cuatro nominaciones suma un total de 10, en su historial en estos premios Oscar, y ya ha ganado dos estatuillas. Para el 2003 estuvo nominado a Mejor Guión Original por "Y Tú Mamá También", luego en 2007 por la cinta "Los Niños del Hombre", en las categorías de Mejor Guión Adaptado y Mejor Edición. En el 2014 estuvo nominado como productor a "Mejor Película" por el filme "Gravedad", y ganó ese año el Oscar en las categorías de Mejor Edición y Mejor Dirección. Alfonso Cuarón ha ganado por su dirección en "Roma" el premio al Mejor Dirección en los BAFTAs, en los Globos de Oro, en los Premios Critics Choice y el premio del Sindicato de Directores. La trama de "Roma" se desarrolla a principios de los años setenta en México y fue filmada en blanco y negro.

Uno de los cineastas más destacados de los Estados Unidos, quien aborda en sus cintas temas raciales, es Spike Lee, quien este año se encuentra nominado por "El Infiltrado del KKKlan", que narra la historia de un detective afroamericano en Colorado, quien logró infiltrarse en el Ku Klux Klan, para conseguir develar sus planes. Por esta película Spike Lee recibe tres nominaciones, en las categorías de Mejor Guión Adaptado, Mejor Director y Mejor Película. Anteriormente estuvo nominado en 1990 por el guión de "Haz Lo Correcto" (Do the Right Thing) y en 1998 por el documental "Cuatro Niñas" (4 Little Girls). Si bien no obtuvo el premio Oscar por sus nominaciones en los noventas, en el año 2016 la Academia decidió otorgarle un Oscar Honorífico por su carrera.

El realizador polaco Paweł Pawlikowski, está nominado al Mejor Director por la película "Cold War", la cual también se encuentra nominada en las categorías de Mejor Película Extranjera y a la Mejor Cinematografía. La cinta "Cold War", situada en la década de los cincuenta, durante la Guerra Fría, nos relata la historia de un director musical quien descubre a una cantante, de la cual se enamora. La cinta está inspirada en sus padres y fue filmada, al igual que "Roma", en blanco y negro. Su filme "Ida" recibió el Premio de la Academia a la Mejor Película Extranjera (o no hablada en inglés) en la ceremonia del 2015.

El realizador griego, Yorgos Lanthimos, está nominado a Mejor Director y Mejor Película por "La Favorita", una cinta que nos lleva a la corte de la Reina Ana, a principios del siglo XVIII, quien sufre de problemas de salud y en donde su amiga Lady Sarah, quien gobierna el país, ve su puesto amenazado con la llegada de una nueva sirvienta. Anteriormente este director estuvo nominado en el 2017 al Mejor Guión Original por la cinta "La Langosta". Además, su película de 2009, titulada en español "Canino", recibió la nominación a Mejor Película Extranjera.

Y el destacado realizador, actor y comediante estadounidense Adam McKay está nominado a Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Película por "El Vicepresidente: Más Allá Del Poder", cinta sobre la vida de Dick Cheney, quien fue vicepresidente de los Estados Unidos, bajo el mandato de George W. Bush. Adam McKay ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado por la cinta de 2016 "La Gran Apuesta" (The Big Short), año en el cual también estuvo nominado a Mejor Director.

¿Quién será el Mejor Director del año? Esto lo vamos a conocer el domingo 24 de febrero, en la ceremonia de los Premios Oscar de la Academia, que pueden ver en directo por OYE TV.