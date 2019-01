México celebra las nominaciones de "Roma" a los Óscar

México recibió este martes con alegría las 10 nominaciones al Óscar que tuvo "Roma", el mayor número de esta edición, y que convirtieron la aclamada cinta del realizador Alfonso Cuarón en el primer filme en español que aspira a la estatuilla de mejor película.

El público, la comunidad cinematográfica, las instituciones culturales e incluso el presidente de México se pronunciaron sobre la obra de Cuarón, que obtuvo el mismo número de postulaciones que "La favorita", un filme del griego Yorgos Lanthimos, quedando así entre las mejores posicionadas de cara a los premios que se entregarán el 24 de febrero.

"¡Estamos felices! ¿Qué puedo decir? Ha sido una mañana muy intensa (...). Me fascinan las nominaciones a Yalitza (Aparicio) y a Marina (de Tavira), a Alfonso (Cuarón) y a todo el equipo", dijo emocionado a la AFP Eugenio Caballero, el director de arte de "Roma", quien está nominado en la categoría mejor diseño de producción.

Desde su tradicional conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador también envió felicitaciones a Cuarón y su equipo, y, aunque reconoció que todavía no había visto el filme, recomendó no perdérselo.

"Sé que (Cuarón) es un cineasta de primer orden, un orgullo de México, a quien felicito y también a todos los actores, a todos los que intervinieron en esta producción", expresó el mandatario izquierdista.

"Roma", ganadora en el Festival de Venecia, es considerada la película más íntima del cineasta mexicano pues se inspira en su propia familia y en las diferencias sociales y raciales de su país.

Congratulations to #ROMACuarón for receiving 10 Academy Award nominations including Best Picture and Best Director! @alfonsocuaron @GarbyRodz #Oscars pic.twitter.com/cfy905CN0z