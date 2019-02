Mujeres tienen año récord en los Oscar, pero falta progreso

En el almuerzo de los nominados al Oscar este mes, el presidente de la academia John Bailey dijo orgulloso a los 171 nominados en la sala que había una cifra récord de mujeres compitiendo en los Premios de la Academia este año. Pareció que todos necesitaron de un momento para procesar la declaración, pero pronto Lady Gaga, Amy Adams, la vestuarista de "Black Panther" Ruth E. Carter y otros aplaudieron.

En cuanto a cifras, las mujeres tuvieron un año comparativamente bueno. En las 20 categorías con género neutro, 52 mujeres fueron nominadas, ocho más que el año pasado.

Entonces, ¿por qué no se siente que haya habido algún progreso?

Quizá porque todavía solo cinco mujeres han sido nominadas a mejor dirección (y este año no hubo ninguna) y una sola ha ganado esta estatuilla. También está el hecho de que ninguna de las cintas nominadas a mejor película este año fue dirigida por mujeres.

Al revisar más de cerca las categorías individuales, las diferencias son evidentes. Han pasado 21 años desde que una mujer ganó por la música original de una película (Anne Dudley por "The Full Monty"), 13 desde que una mujer ganó por guion adaptado (Diana Ossana por "Brokeback Mountain"), 12 desde la última que ganó por un guion original (Diablo Cody por "Juno"), nueve desde la primera y única directora (Kathryn Bigelow por "The Hurt Locker") y ocho desde que una cineasta ganó mejor película en lengua extranjera (Susanne Bier por "In a Better World") y mezcla de sonido (Lora Hirschberg por "Inception").

Además de dirección, este año no hay nominadas a cinematografía, edición, música o efectos visuales. Solo ha habido una mujer que se llevó el Oscar a la mejor cinematografía (Rachel Morrison, apenas el año pasado), y solo tres en la historia han recibido una nominación por efectos visuales, aunque tienen un buen récord, pues dos de las tres nominadas ganaron. La única categoría que siempre ha tenido mujeres nominadas es diseño de vestuario.

La división de género es aún más evidente al comparar el número de mujeres y hombres nominados. The Women’s Media Center reportó este mes que 75% de los nominados de este año son hombres.

"Una nominación a un Premio de la Academia puede abrir puertas”, dijo Jane Fonda, cofundadora del Women's Media Center. "Tres de cada cuatro nominaciones en categorías que no son de actuación son para los hombres. Las mujeres, nuevamente, no tienen el sello de aprobación”.

Melissa Silverstein, fundadora del sitio Women and Hollywood, dijo que "no se siente como un año récord”.

“Las mujeres siguen quedando fuera de las categorías principales”, dijo Silverstein. "El hecho de que ninguna cinta dirigida por una mujer haya sido nominada a mejor película lo dice todo”.

A pesar de esto, una mujer podría subir al escenario al final de la ceremonia del domingo y llevarse un Oscar si la ganadora a mejor película es "The Favourite", “Roma”, ''A Star Is Born" o "Vice"; todas al menos con una productora femenina.

Este año los Oscar han resaltado los logros de algunas directoras."Capernaum", de la libanesa Nadine Labaki, compite en la categoría de cinta en lengua extranjera, mientras que entre los documentales compiten Julie Cohen y Betsy West por "RBG" y Elizabeth Chai Vasarhelyi por "Free Solo". Varias realizadoras también están nominadas por cortometrajes.

A pesar de esto la categoría de mejor dirección sigue siendo elusiva para las mujeres. La bloguera especializada en premios Sasha Stone, quien escribió el reporte del Women's Media Center, considera que en el panorama actual, las mujeres solo podrán destacarse cuando haya un consenso para impulsar un filme, como el año pasado con Greta Gerwig y "Lady Bird". Este año la atención estaba dividida entre Debra Granik ("Leave No Trace "), Chloe Zhao ("The Rider "), Marielle Heller ("Can You Ever Forgive Me?") y Lynne Ramsay ("You Were Never Really Here").

“El problema es que la contienda por el Oscar es una máquina y es una máquina controlada muy estrictamente, controlada por publicistas, blogueros, críticos”, dijo Stone. “Si no hay una persona que todos han decidido apoyar en la contienda, entonces esa persona no podrá entrar”.

La categoría de dirección está sujeta a mucho escrutinio debido al poder que tiene esa posición dentro del plató y en la industria.

Una nominación al Oscar, y un triunfo, señaló Stone, le demuestra a la industria que esa persona es alguien que “puede ejercer legítimamente el poder... que puede lograr que los proyectos se ejecuten”.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas ha tomado pasos en los últimos años para diversificar a sus miembros, quienes son principalmente hombres blancos. Un 49% de los invitados a sumarse a la academia en 2018 fueron mujeres, y si todas aceptaron esto llevaría el porcentaje total de mujeres a 31%.

Pero las nominaciones solo pueden venir de lo que la industria pone en los cines y lo que los estudios, principalmente dirigidos por hombres, deciden financiar con millones de dólares en mercadotecnia para la temporada de premios.

Bailey, por su parte, dijo ante un público estelar en el almuerzo de nominados que las cifras están lejos de alcanzar la igualdad.

"Tenemos que mejorar”, dijo. “La igualdad de género es un asunto de la industria, no solo un asunto de la academia”.