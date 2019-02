Russell Crowe se une a Alfonso Cuarón en sus críticas a la organización de los Óscar

Fiel a su transparencia habitual y a su gusto por los exabruptos, el actor Russell Crowe no ha dudado en criticar abiertamente a la academia de Hollywood y a la organización de la próxima gala de los Óscar por su decisión de no retransmitir en directo la entrega de los galardones a la mejor edición, fotografía, al mejor maquillaje y al mejor cortometraje: fragmentos de la ceremonia que serán sustituidos por cortes publicitarios.

"La Academia ha decidido eliminar de la retransmisión las categorías de fotografía, edición y maquillaje, entre otras... Creo que es una decisión francamente estúpida. Ni siquiera me voy a molestar en ir de listo y utilizar palabras sofisticadas. Es simple y jod***mente de imbéciles. No se me ocurre otra forma de describirlo", ha escrito en su perfil de Twitter.

De esta forma, el oscarizado intérprete se une a otras grandes personalidades de la escena cinematográfica, entre los que destacan Seth Rogen, Guillermo del Toro, Josh Gad y, sobre todo, Alfonso Cuarón, gran favorito para acaparar este año las estatuillas más importantes de la noche gracias a su aclamada "Roma". De las diez nominaciones que ha recibido la cinta, una de las más significativas es, por supuesto, la relativa a su fotografía en blanco y negro."Ni un solo filme ha existido nunca sin CINEMAtografía (sic) y sin edición", opinaba ayer martes el realizador mexicano en su cuenta de Twitter al tiempo que dejaba claro que la cinematografía como se denomina en inglés a la fotografía cinematográfica es una de las grandes esencias de esta disciplina artística.