Trump acusa al director de cine Spike Lee de ataque "racista"

El presidente estadounidense Donald Trump acusó este lunes al veterano cineasta Spike Lee de haber lanzado un "ataque racista" en su discurso de agradecimiento tras ganar un Óscar, en el que llamó a movilizarse para la próxima elección.

Lee se llevó a casa el galardón por mejor guión adaptado por "BlacKkKlansman", una historia sobre un policía negro que consiguió infiltrarse en los estratos más altos del Ku Klux Klan.

En un discurso en el que repasó la historia de la esclavitud en Estados Unidos, Lee recordó a su abuela, que se fue a la universidad "a pesar de que era una esclava" y - sin mencionar a Trump - llamó a los votantes a situarse "en el lado correcto de la historia".

"Sería bueno si Spike Lee pudiera leer sus notas - o mejor aún - que no tenga que usar notas cuando realiza un ataque racista contra su presidente", dijo Trump en un tuit.

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres!