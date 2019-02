¿Cuáles son las películas animadas nominadas a los Premios Oscar 2019?

Desde el 2002, las cintas animadas de largometraje cuentan con su propia categoría en los Premios de la Academia y este año, los filmes nominados a Mejor Película Animada son "Los Increíbles 2", "Isla de Perros", "Mirai", "Wifi Ralph" y "Spider-Man, Un Nuevo Universo".

La casa productora con más películas ganadoras del Oscar y mayor cantidad de nominaciones, en la categoría de Mejor Película Animada, es Pixar Animation Studios. Se han llevado nueve Oscars hasta el momento, por las cintas "Buscando a Nemo", "Los Increíbles", "Ratatouille", "Wall-E", "Up: Una Aventura de Altura", "Toy Story 3", "Valiente", "Intensamente" y "Coco". Para este año vuelven a estar nominados, esta vez con "Los Increíbles 2", la secuela de la exitosa cinta del 2004, que sigue las aventuras de una familia con super poderes.

Dirigida por el siete veces nominado al Oscar, el escritor y director Wes Anderson, "Isla de Perros" nos muestra una historia, que se desarrolla en una ciudad ficticia del Japón, donde los perros han sido enviados a una isla cercana para apartarlos de la sociedad, debido a un brote de gripe canina, pero un muchacho, que extraña mucho a su perro, decide volar a la isla para rescatarlo, recibiendo allí la ayuda de un grupo singular de perros. Esta es la segunda cinta animada que realiza Wes Anderson, la primera fue "El Fantástico Señor Zorro", la cual fue nominada en el 2010 también en esta categoría.

Del Japón está nominada la película "Mirai", dirigida por Mamoru Hosoda. Nos narra la historia de un niño que conoce a su futura hermana Mirai, quien se le presenta con una viajera en el tiempo. Ambos viven experiencias que le harán aprender sobre cómo debe cuidar a su hermanita. Hasta ahora sólo una película japonesa animada ha ganado el Oscar en esta categoría, esta fue "El Viaje De Chijiro" del aclamado realizador Hayao Miyazaki, en la ceremonia del año 2002.

Disney Animation Studios se encuentra otra vez en nominación por su exitosa cinta "Wifi Ralph", secuela de "Ralph El Demoledor", que fue estrenada en el 2012. "Wifi Ralph" continúa la historia de los personajes de video juegos Ralph El Demoledor y su amiga Vanellope, cuyo video juego "Sugar Rush" se daña y junto a Ralph deben buscar en el Internet la pieza para repararlo. En esta categoría tres cintas de Disney Animation Studios han obtenido el Oscar: "Frozen: Una Aventura Congelada", "Grandes Héroes" y "Zootopia".

De los estudios Sony Pictures Animation, está nominada la que viene a ser la favorita para llevarse este año el Premio Oscar, "Spider-Man, Un Nuevo Universo", que nos relata la historia de Miles Morales, un adolescente que, luego de ser picado por una araña, obtiene los mismos poderes del famoso superhéroe, y descubre que más de uno puede llevar máscara, ya que se encuentra con otras versiones del hombre araña, que provienen de otros campos de existencia. Esta cinta ya se ha llevado el premio a Mejor Película Animada en los Globos de Oro, en los premios Critics Choice, en los BAFTA y en los Premios Annie, que galardonan las cintas del género de la animación, en donde fue la gran ganadora con siete premios en total. De ganar sería el primer Oscar en este rubro para esta casa productora de animación.

Además de los largometrajes animados nominados, también los Premios de la Academia reconocen a los mejores Cortos de Animación, y los nominados este año son "Animal Behaviour", "Bao", "Late Afternoon", "One Small Step" y "Weekends". El corto "Animal Behaviour" trata sobre sobre cinco animales que van a terapia de grupo, liderada un psico terapista canino, cuya consulta se ve amenazada por un gorila, que piensa que hablar de sus problemas no es la cura. "Bao" es el corto de Pixar que fue colocado en las funciones de la cinta "Los Increíbles 2", sobre una inmigrante china quien ve la oportunidad de volver a ser madre, cuando una de sus creaciones culinarias se convierte en un bebé. El sentimental corto "Late Afternoon" nos muestra a una anciana llamada Emely, quien comienza a recordar vivencias de su niñez y juventud, reconectando su pasado con el presente. "One Small Step" sobre una niña llamada Luna Chu, quien sueña en convertirse en astronauta. Y Weekends", sobre un niño que, después del divorcio de sus padres, debe ajustarse para vivir durante la semana con su madre y los fines de semana con su padre.

¿Qué filmes animados ganarán este año los Premios Oscar? Esto lo conoceremos el domingo 24 de febrero por OYE TV.